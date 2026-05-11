La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda.

Christopher Aleo e Simona Jakstaite sono pronti per Cannes 2026. La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda.

Christopher Aleo e Simona Jakstaite a Cannes 2026

Manca ormai poco all’inizio del Festival di Cannes e tra le presenze internazionali attese sulla Croisette vi saranno anche il banchiere svizzero Christopher Aleo e la creative director lituana Simona Jakstaite, coppia sempre più presente nei grandi appuntamenti mondani e cinematografici internazionali.

Secondo indiscrezioni vicine all’organizzazione, Aleo e Jakstaite prenderanno parte ad alcune delle principali première cinematografiche e agli eventi più esclusivi collegati al festival, consolidando ulteriormente il loro legame con il mondo dell’intrattenimento internazionale e del luxury networking.

Negli ultimi anni, infatti, la coppia è stata spesso avvistata tra Venezia, Monte Carlo, Dubai e Parigi, diventando presenza abituale nei grandi eventi che uniscono cinema, moda, imprenditoria e finanza internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi figura soprattutto il celebre gala benefico di amfAR, considerato uno degli eventi para-cinematografici più importanti e prestigiosi al mondo.

Ogni anno il gala riunisce imprenditori, attori, top model, investitori e personalità dello spettacolo internazionale in una serata dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro l’AIDS. Secondo fonti vicine all’organizzazione, anche per questa edizione sarebbero attesi nomi di primo piano come Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, Chiara Ferragni e Kevin Spacey. Alcuni di loro, secondo indiscrezioni, potrebbero essere presenti proprio al tavolo riservato a Christopher Aleo, come già avvenuto durante precedenti edizioni degli eventi legati al festival.

Per Christopher Aleo il 2026 rappresenta inoltre un periodo di forte crescita professionale. Il manager svizzero continua infatti il percorso di espansione internazionale di iSwiss Pay, fintech del gruppo iSwiss specializzata nei pagamenti internazionali e nei servizi finanziari digitali. La società ha recentemente avviato le proprie attività negli Stati Uniti, rafforzando il collegamento tra il mercato europeo e quello americano attraverso nuovi servizi bancari e trasferimenti internazionali in dollari ed euro.

Parallelamente cresce anche il profilo internazionale di Simona Jakstaite. La creative director lituana, già attiva tra moda, branding e comunicazione internazionale, ha recentemente ottenuto un nuovo incarico come ambassador della celebre rivista fashion ELLE, ampliando ulteriormente il proprio percorso nel settore editoriale e lifestyle.

Tra red carpet, eventi privati e networking internazionale, Cannes 2026 si prepara dunque ad accogliere ancora una volta imprenditori, celebrità e protagonisti della nuova economia globale, in un mix sempre più stretto tra cinema, moda, lusso e finanza internazionale.