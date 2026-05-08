Comunicato Stampa:

Giovedì 7 maggio, a Casina Valadier, si è tenuta la presentazione romana di Mai avuto tempo, il libro autobiografico di Giacomo Maiolini, “il Signor No di Canzonissima”, protagonista indiscusso della scena musicale dance italiana e internazionale dagli anni Ottanta a oggi.

L’evento ha riunito volti noti del mondo della televisione, della musica, dello spettacolo e del giornalismo, confermando il ruolo di Maiolini come figura di riferimento dell’industria discografica mondiale. Tra gli ospiti presenti Milly Carlucci, Manuela Moreno che ha moderato la presentazione con Gabriele Corsi, Pietro Terzini, Ivan Zazzaroni, Iva Zanicchi, Caterina Balivo, Riccardo Rossi, Federico Palmaroli, Dario Marcolin, Roberta Ammendola e Federica Gentile. Nel corso della serata spazio anche alla musica dal vivo con le esibizioni dei Jalisse sulle note di “Dragostea Din Tei” del gruppo moldavo O- Zone e di Ciccio Merolla, con il brano “Malatìa”. A chiudere l’evento il dj set firmato da Corrado Rizza e dallo stesso Giacomo Maiolini.

Mai avuto tempo pubblicato con SEM (Feltrinelli) ripercorre la vita personale e professionale di Maiolini, fondatore della Time Records e protagonista di oltre quarant’anni di musica italiana e internazionale. Dalla provincia bresciana alla consacrazione mondiale della dance music, il libro attraversa epoche, generi e successi che hanno segnato il mercato discografico: dall’Italo-disco all’eurodance, passando per l’Eurobeat, fenomeno che ha dominato il mercato giapponese e che ha portato Maiolini a essere riconosciuto come “King of Eurobeat”. Il racconto intreccia i grandi successi musicali — da Boom Boom Boom a Destination Calabria, fino al fenomeno della Deejay Parade — con gli aspetti più personali dell’autore: il rapporto con il tempo, il prezzo del successo, la famiglia, la perdita e la ricerca di nuovi equilibri.

Maiolini nella sua lunga carriera non ha mai smesso di far ballare con grandi hit intere generazioni in tutto il mondo. Una carriera costellata di grandi successi con all’attivo più di 400 certificazioni, tra cui 15 dischi di Diamante, 292 Platino e 93 Oro, a cui si aggiungono prestigiosi riconoscimenti internazionali: 5 Grammy Awards, 1 Echo Award, 5 premi ASCAP, 3 premi BMI, 3 premi BET e 2 premi MTV. È l’unico discografico italiano ad aver raggiunto per ben quattro volte la vetta della classifica di vendita inglese.