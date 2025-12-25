Novella2000.it ha stilato una lista di alcune delle cantanti donne del 2025 che hanno maggiormente caratterizzato questo anno.

E partiamo subito fortissimo…

Cantanti donne del 2025: Elodie

Iniziamo con una delle più amate del panorama musicale italiano: Elodie. Dopo un Festival di Sanremo che, pur senza vittoria, le ha fatto conquistare ancora più popolarità, la cantante romana ha segnato il 2025 con eventi straordinari.

Tra cui i due concerti a San Siro e al Maradona (dove è stata la prima donna a esibirsi), oltre a un tour nei palazzetti che ha ricevuto un grandissimo successo.

Elodie si è piazzata seconda nella classifica delle artiste più ascoltate e i suoi brani, insieme alle coreografie, sono diventati virali. Nel 2027 è già previsto un nuovo tour!