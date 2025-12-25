Le cantanti donne del 2025 secondo Novella2000.it
La lista delle artiste donne del 2025
Novella2000.it ha stilato una lista di alcune delle cantanti donne del 2025 che hanno maggiormente caratterizzato questo anno.
E partiamo subito fortissimo…
Cantanti donne del 2025: Elodie
Iniziamo con una delle più amate del panorama musicale italiano: Elodie. Dopo un Festival di Sanremo che, pur senza vittoria, le ha fatto conquistare ancora più popolarità, la cantante romana ha segnato il 2025 con eventi straordinari.
Tra cui i due concerti a San Siro e al Maradona (dove è stata la prima donna a esibirsi), oltre a un tour nei palazzetti che ha ricevuto un grandissimo successo.
Elodie si è piazzata seconda nella classifica delle artiste più ascoltate e i suoi brani, insieme alle coreografie, sono diventati virali. Nel 2027 è già previsto un nuovo tour!