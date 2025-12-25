Tra le donne sexy del 2025 chi abbiamo? Nella lista citiamo Miriam Leone, Demi Moore e non solo! Ecco alcune selezionate da Novella2000.it.

Donne sexy del 2025: Miriam Leone

Se si parla di donne sexy del 2025 un nome che si ripresenta anche quest’anno è senza dubbio quello di Miriam Leone.

L’amata attrice con la sua semplicità, talento e bellezza mediterranea, rientra certamente tra le figure di spicco dell’anno.

Co-conduttrice di Sanremo, l’attrice ha avuto un anno ricco di successi. A febbraio è stata anche protagonista della serie TV Miss Fallaci, poi è uscita nelle sale con il film di Diabolik.

Inoltre, ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove è stata protagonista del film Amata, presentato a ottobre. Non solo cinema, ma anche televisione, con una partecipazione a Call My Agent – Italia.

Continua…