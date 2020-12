Una ricetta speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno con i prodotti di Ki Group: ecco le lasagne con seitan e piselli.

Siamo alle porte di un nuovo anno e, come sempre, anche quest’anno le idee per allietare la cena del veglione scarseggiano. A venirvi in aiuto ci pensa allora Ki Group, con una ricetta che risveglierà il palato di tutti i vostri commensali: le lasagne con seitan e piselli.

Piatto proteico, decisamente più leggero ma buono tanto quanto la versione più tradizionale, queste lasagne sono pensate per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Sono però adattissime anche a tutti coloro che siano attenti alla linea, che vogliano limitare il consumo di carne, o che scelgano piatti più sani e preparati con ingredienti biologici.

Ed è proprio questo il caso, perché la ricetta delle lasagne con seitan e piselli che Ki Group vi propone oggi è preparata con seitan di prima qualità, realizzato secondo le norme dell’agricoltura biologica da La Fonte della Vita. Questo laboratorio, attivo dal 1985, è tra i brand leader nel campo dell’alimentazione bio.

Ecco allora tutto ciò che occorre per preparare questa originale versione di lasagne!

Ricetta lasagne con seitan e piselli

La ricetta delle lasagne con seitan e piselli è pensata in questo caso per 6 persone. Vediamo quali sono gli ingredienti necessari, e tutti passaggi della preparazione.

Ingredienti

(per le lasagne)

– 200-300 gr. di lasagne fresche

– 1 blocchi di seitan lavorato a mano

– 200 gr. di piselli

– Olio extra-vergine di oliva e sale q.b.

(per la salsa besciamella)

– 500 ml di bevanda vegetale di soia

– 50 gr. di farina di tipo 0

– 50 gr. di margarina vegetale

– Noce moscata q.b.

– Sale q.b.

Preparazione

In un pentolino, scalda la bevanda vegetale di soia fino a sfiorare il bollore. In un’altra casseruola sciogli invece la margarina a fuoco medio, poi versa la farina tutta d’un colpo e mescola sino a ottenere una cremina . Fuori dal fuoco, versa la bevanda di soia a filo continuando a miscelare il tutto con una frusta a mano . Infine, rimetti sul fuoco a fiamma bassa e fai cuocere quanto basta per addensare il composto .

fino a sfiorare il bollore. In un’altra casseruola sciogli invece la margarina a fuoco medio, poi versa la farina tutta d’un colpo e mescola . Fuori dal fuoco, versa la bevanda di soia continuando a miscelare il tutto con una . Infine, rimetti sul fuoco a fiamma bassa e fai cuocere quanto basta . In una padella, versa un cucchiaio di olio e rosola i piselli freschi o surgelati finché non saranno morbidi, condisci con sale e lascia raffreddare.

freschi o surgelati finché non saranno morbidi, condisci con sale e lascia raffreddare. Taglia a pezzetti il seitan lavorato a mano, versalo in un mixer e dai qualche giro per sminuzzarlo in pezzi più piccoli.

lavorato a mano, versalo in un mixer e dai qualche giro per sminuzzarlo in pezzi più piccoli. Ora assembla le lasagne secondo il procedimento classico: ungi una teglia rettangolare e alterna uno strato di besciamella con uno di seitan e piselli e uno di lasagne. Sull’ultimo strato disponi una miscela di besciamella, seitan e piselli mescolati in parti uguali.

secondo il procedimento classico: ungi una teglia rettangolare e alterna uno strato di besciamella con uno di seitan e piselli e uno di lasagne. Sull’ultimo strato disponi una miscela di besciamella, seitan e piselli mescolati in parti uguali. Copri la teglia con un foglio di alluminio per evitare che la superficie si bruci, e inforna in forno preriscaldato a 180° per 30 min, poi rimuovi l’alluminio e cuoci per altri 10 min.

