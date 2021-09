1 Gioia per Cardi B

Sono ormai anni che Cardi B è una delle artiste più amate e seguite al mondo. La rapper infatti con le sue canzoni ha scalato le classifiche musicali, diventando in breve uno dei nomi più apprezzati e noti di sempre. La cantante tuttavia spesso è finita anche al centro del gossip e del pettegolezzo, anche per via della sua vita privata. Come in molti sapranno infatti nel settembre del 2017 Cardi ha sposato in segreto il rapper statunitense Offset, dal cui amore è nata anche una figlia, Kulture Kiari Cephus, venuta al mondo nel 2018.

Lo scorso anno tuttavia la coppia a seguito di una lunga crisi sembrava essere sul punto di divorziare e la notizia non è passata inosservata. Inaspettatamente però i due si sono riconciliati, e qualche mese fa la cantante ha annunciato di essere nuovamente incinta!

Qualche ora fa è dunque arrivato l’annuncio che tutti stavamo aspettando. Con un post sui social infatti Cardi B ha svelato di aver partorito e di essere diventata mamma per la seconda volta. La cantante e Offset hanno dato alla luce un maschietto, di cui però non si conosce ancora il nome. La coppia infatti stavolta ha preferito mantenere la privacy, ma non è escluso che nelle prossime ore posano arrivare delle news in merito.

Non resta che fare dunque tantissimi auguri a Cardi e a suo marito Offset per la nascita del loro secondo figlio. Nel mentre solo qualche giorno fa la rapper è arrivata nelle sale cinematografiche col film Fast & Furious. Rivediamo le sue parole in merito alla partecipazione alla pellicola, che è già un successo.