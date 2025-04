Non tutti sanno che il Cardinale Matteo Maria Zuppi, possibile successore di Papa Francesco, andava al liceo con David Sassoli e con Francesco De Gregori. Ecco il curioso retroscena che forse non conoscevate.

Il retroscena sul Cardinale Matteo Maria Zuppi

Ormai è ufficiale. Il prossimo 7 maggio inizierà il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. In queste ore dunque a Roma stanno arrivando i cardinali eleggibili da ogni angolo del mondo e tra essi c’è anche l’italianissimo Cardinale Matteo Maria Zuppi, che potrebbe avere ottime chance di diventare il successore di Papa Francesco.

69 anni, arcivescovo di Bologna, Zuppi è membro della comunità romana di Sant’Egidio e per oltre 30 anni ha svolto il ruolo di diplomatico per il Vaticano. Ma non solo. Di recente ha assunto anche il ruolo di inviato speciale di pace per l’Ucraina e dal 2022 è presidente della CEI. Insomma per i più potrebbe essere proprio lui a prendere il posto che fino a qualche giorno fa è stato di Papa Francesco e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà durante il Conclave.

In attesa di scoprirlo però vi riveliamo un retroscena sul Cardinale Zuppi che non tutti forse conoscono. Negli anni ’70, durante l’adolescenza, l’arcivescovo di Bologna ha frequentato liceo classico Virgilio di Roma. Tra i suoi compagni c’erano due nomi di spicco, con i quali è nata col tempo una grande amicizia. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesco De Gregori e di David Sassoli, di cui ha celebrato anche i funerali.

Il Cardinale nel mentre si prepara ad affrontare Conclave e nei prossimi giorni non si parlerà d’altro. Il mondo intero infatti attende con ansia di scoprire chi sarà il prossimo leader della Chiesa cattolica e in Italia in molti sperano che sia proprio Zuppi ad assumere il ruolo di pontefice.