Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Gianmarco Steri infatti non ha trovato Nadia in studio ed è così andato via per andare a riprenderla, non facendo entrare né Cristina né Francesca.

La scelta di Gianmarco Steri

Di certo il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta vivendo alti e bassi in questo periodo. Solo la scorsa settimana Nadia ha infatti deciso di eliminarsi, dopo aver visto un’esterna tra Francesca e il tronista, durante la quale quest’ultimo è scoppiato in lacrime. La corteggiatrice così ha deciso di abbandonare per sempre il programma e oggi, nel corso della nuova puntata, non si è presentata in studio.

Quando però Gianmarco Steri si è accorto dell’assenza di Nadia, non è tardata ad arrivare la sua reazione. Il tronista ha infatti deciso di andar via per riprendere la sua corteggiatrice, scegliendo di non far entrare né Francesca né Cristina, con cui ha fatto le esterne in questi giorni. Gianmarco, spiegando il perché della sua decisione a Maria De Filippi, ha così affermato:

“Non vedo Nadia e questa cosa non mi va bene. Tante volte l’orgoglio lo metto al primo posto e sbaglio. Vorrei che ci fosse. Non voglio mancare di rispetto né a Cristina né a Francesca. Secondo me sarebbe più giusto che commentiamo le esterne con lei presente. Vorrei andare a prenderla”.

Gianmarco non vede Nadia in studio e… #UominieDonne pic.twitter.com/1pIa6e4Des — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 28, 2025

Gianmarco Steri a quel punto ha lasciato lo studio di Uomini e Donne per andare a cercare Nadia. Ma cosa accadrà dunque tra i due e soprattutto come avranno reagito Francesca e Cristina? Nel mentre tra pochi giorni il tronista, in vista delle ultime registrazioni di questa edizione del dating show, farà finalmente la sua scelta. Ma con chi lascerà dunque il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.