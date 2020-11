1 Emergono altre curiosità sul fenomeno del web Carimadituttoedipiù: l’influencer è sposata e ha un figlio. Ecco chi è il marito

Ormai è uno dei fenomeni più popolari del momento con la sua frase celebre “Emily te la pigli in der c**o. Lei è Carimadituttoedipiù e ha conquistato, in poco tempo, il web. Di recente l’abbiamo vista ospite di Forum, come sua prima esperienza televisiva, intanto emergono alcune curiosità sul suo conto, nonostante lei si stia molto raccontando sui social.

Carimadituttoedipiù (il suo vero nome è Karin) sta cercando però di preservare quanto più possibile la sua vita privata, anche se nelle scorse ore ha postato un Tik Tok in compagnia di suo marito. Lei stessa ha parlato di lui come il suo ‘uomo ideale’.

Ma chi è dunque il marito dell’influencer? Lui si chiama Lamine Nar, arriva dal Senegal ed è legato sentimentalmente a Carimadituttoedipiù da tanti anni. La loro storia è nata nel 2015, come riportato da Webboh, ma solo nel 2017 ha pubblicato le prime immagini sui social e non mancano dediche d’amore per lui.

Nel 2019, come rivelato da Carimadituttoedipiù in un’intervista rilasciata a Today.it, si è sposata con Lamine e sono pronti per andare a convivere: “Mi sono sposata a dicembre la prima volta, dopo quattro anni d’amore: lo amo follemente. Stiamo per festeggiare un anno di matrimonio, abbiamo una casa a Viterbo”.

Ecco la foto di Carimadituttoedipiù insieme a suo marito Lamine…

E sempre a proposito della sua vita privata Carimadituttoedipiù ha raccontato, come raccolto anche da Webboh:

“Sono con mia figlia, avuta da una precedente relazione. Stiamo facendo un percorso che è quasi finito, ringraziando il cielo, e questo conta. Arrivo da una situazione difficile, ho subito maltrattamenti, alle spalle ho una situazione abitativa brutta e i servizi sociali mi hanno aiutata. A me e a mia figlia, i servizi sociali hanno detto: venite con noi che vi rimettiamo a nuovo, e così è stato. Oggi studio per diventare operatore socio-sanitario, lo sarò ufficialmente a marzo”.

Così Carimadituttoedipiù ha deciso di raccontarsi e rivelare qualcosa di più sulla sua vita lontana dai social. Ha un marito e una figlia meravigliosa con i quali spera di poter realizzare tantissimi sogni. E noi di Novella 2000 non possiamo che augurarle il meglio!