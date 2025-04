L’incontro con Matteo Cupellaro per la presentazione del suo romanzo

Previsto un nuovo incontro con Matteo Cupellaro per la presentazione del suo romanzo “Abigel il drago e i signori oscuri”.

Il romanzo di Matteo Cupellaro

Sabato 26 aprile, Matteo Cupellaro presenta il suo romanzo dal titolo “Abigel il drago e i signori oscuri”, primo di una trilogia fantasy, alle 18:00 a Napoli, alla storica libreria Io ci Sto.

A moderare la presentazione la giornalista Barbara Carere, ospite d’eccezione l’attore e comico di Made in Italy Pasquale Palma.

Cupellaro ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il premio Malafemmena in onore di Toto’ nella scorsa edizione per le tante copie vendute del suo primo volume della saga, posizionandosi inoltre tra i primi posti nelle vendite su Amazon.

Torna alla Libreria Io ci Sto nel cuore di Napoli dove già era stato in precedenza.

L’evento sarà organizzato dalla B&G Art Event Communication.

*Ingresso libero*.

La conferenza di presentazione del libro sarà ripresa dalle telecamere di Non Solo Calcio in onda su Calcio Napoli 24 ogni venerdì alle 22:00 e il lunedì in replica su Radio Crc Tv alle 22:00.

A cura di Barbara Carere