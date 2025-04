Ospite del podcast di Giulia Salemi, Sarah Toscano ha rivelato un inedito retroscena sul suo primo casting ad Amici, che si è svolto proprio davanti a Maria De Filippi.

Il racconto di Sarah Toscano

È trascorso un anno da quando Sarah Toscano ha vinto la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la giovane cantante ne ha fatta di strada e di certo a oggi è una delle artiste del momento. Solo lo scorso febbraio l’ex allieva del talent show ha preso parte al Festival di Sanremo e con la sua Amarcord ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico. Attualmente Sarah sta anche preparando il suo nuovo album, che vedrà la luce prossimamente, in attesa dei concerti che si terranno in autunno a Roma e a Milano, che hanno già registrato il sold out. In queste ore intanto la cantante è finita al centro dell’attenzione mediatica.

Sarah Toscano è stata infatti ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi e nel corso della chiacchierata non è ovviamente mancato il capitolo dedicato ad Amici. La giovane artista come se non bastasse ha anche rivelato un retroscena inedito sul suo primo casting, che si è svolto proprio alla presenza di Maria De Filippi. Ecco cosa ha raccontato Sarah in merito e cosa le ha detto la conduttrice dopo l’esibizione:

“Ho fatto il primo casting davanti a Maria. Non mi aveva dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la scelta canzone. Ha detto che secondo lei non era adatta su di me. Io ero terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, mia madre era disperata che non mi aveva sentito. Poi però mi hanno richiamata”.

A oggi dunque Sarah Toscano ricorda con il sorriso quel momento e di certo può ritenersi più che soddisfatta del suo percorso all’interno del talent show.