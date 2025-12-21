Dalla moda alle coppie glamour, il sondaggio di fine anno incorona le icone di stile più amate dagli utenti

Federica Nargi domina il 2025 per stile e look

Con la fine del 2025, Saldi Privati, uno dei principali siti di vendite evento online, ha chiesto alla propria community di esprimere un parere sulle icone di stile più rappresentative dell’anno. Tra influencer, celebrity e coppie glamour, il sondaggio ha restituito un quadro chiaro delle preferenze degli utenti, premiando eleganza, personalità e coerenza.

Per quanto riguarda il mondo social, il titolo di regina di stile del 2025 va a Federica Nargi, che conquista il pubblico grazie a un’estetica riconoscibile e mai eccessiva.

Le influencer più amate: stile che resiste al tempo

Subito dietro Federica Nargi, la community premia Chiara Ferragni per il suo stile inconfondibile.

Bianca Balti, la celebrity italiana che splende!

Allargando lo sguardo alle celebrity italiane, il pubblico di Saldi Privati ha premiato Bianca Balti come donna meglio vestita del 2025. Un riconoscimento che va oltre la bellezza iconica della top model e tocca anche il suo modo autentico di affrontare la vita, trasformando il suo stile in un messaggio di forza e resilienza.

Subito dopo emergono figure amatissime come Miriam Leone, apprezzata per uno stile moderno e raffinato, e Monica Bellucci, che continua a incarnare l’idea di diva italiana con look sensuali e femminili, sempre fedeli alla sua immagine senza tempo.

La coppia più glamour del 2025

Non poteva mancare il capitolo dedicato alle coppie dello star system. A conquistare il titolo di coppia più glamour dell’anno sono Luca Argentero e Cristina Marino, apprezzati per un’eleganza naturale e mai costruita.

Il sondaggio ha premiato anche coppie dallo stile più audace e contemporaneo, come quella formata da Elodie e Andrea Iannone.