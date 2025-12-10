Non solo le possibili co-conduttrici di Sanremo 2026, Carlo Conti pare avere scelto anche le conduttrici di Prima Festival. Ecco di chi si tratta.

Le tre conduttrici di Prima Festival 2026

In vista della 76esima edizione del Festival di Sanremo, sono state annunciate le tre conduttrici che guideranno la striscia quotidiana di PrimaFestival 2026. Questo almeno stando a quanto ripreso da AdnKronos. L’appuntamento dal 24 al 28 febbraio accompagnerà il pubblico alla scoperta del dietro le quinte della kermesse sanremese. Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a condurre il programma, un trio tutto al femminile che promette di conquistare il pubblico con freschezza e professionalità.

Le tre presenteranno l’atmosfera e le emozioni che si respirano nella città dei fiori prima dell’inizio delle serate del Festival, preparando i telespettatori per il grande evento che avrà luogo dal Teatro Ariston.

Questa è una vera e propria “promozione” per le tre conduttrici. Peraltro tutte e tre già lavorano nel mondo di radio e musica. Negli anni hanno acquisito esperienza e hanno avuto un ruolo da protagoniste anche nel talent show Sanremo Giovani 2025, in qualità di membri della commissione musicale. La commissione ha avuto il compito di selezionare i giovani artisti. Questo ha contribuito a fare di Ema, Manola e Carolina delle figure di spicco nell’ambito musicale. Quindi vasta competenza nel settore.

Intanto, il talent ‘Sarà Sanremo’ si prepara a svelare i nomi dei giovani artisti che parteciperanno alla categoria Nuove Proposte del Festival 2026. Tra i finalisti ci sono sei nomi: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Solo due di loro, insieme ad altri due artisti provenienti da Area Sanremo, conquisteranno un posto nel Festival 2026, completando il quartetto delle Nuove Proposte.

Con queste novità, il Festival si prepara a entrare nel vivo della sua edizione 2026. E con il trio al femminile di PrimaFestival pronto a essere il cuore pulsante di un evento che si annuncia già ricco di emozioni e sorprese.

