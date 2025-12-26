Il 2025 sta per concludersi e come ogni anno eccoci con un elenco dei volti della TV che hanno saputo tenerci compagnia. Ecco, secondo Novella2000.it, alcune delle conduttrici più rappresentative del 2025.

Conduttrici del 2025: Maria De Filippi

Ogni suo programma, inutile dirlo, è un vero e proprio successo.

Stiamo parlando di Maria De Filippi che, già da sola, raccoglie ascolti pazzeschi a Mediaset con i suoi programmi.

Le trasmissioni, da Amici a Uomini e Donne per passare a C’è Posta Per Te, Temptation Island o Tú sí que vales, sono tra le più amate del pubblico.

Di diritto non può che rientrare in questa lista. Ma chi le farà ancora compagnia? Scopriamolo insieme…