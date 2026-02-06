Un rito mattutino, quello di Carlo Conti, che scalda il cuore e rivela il lato più umano del conduttore e direttore artistico di Sanremo

Il countdown per il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato, ma dietro la macchina organizzativa del direttore artistico più amato d’Italia si nasconde un uomo che ha saputo mettere gli affetti davanti alla carriera. Carlo Conti, ospite del podcast di Paola Perego intitolato “Poteva andare Peggio”, ha deciso di spogliarsi dei panni del conduttore impeccabile per raccontare la sua dimensione più intima e domestica. Un racconto che ha sorpreso i fan per la semplicità e la tenerezza dei dettagli emersi.

La spesa al supermercato e la normalità di un papà innamorato

Tra una riflessione sui Big in gara e i dettagli tecnici della kermesse ligure, Conti ha rivelato una passione insolita per una star del suo calibro: fare la spesa. Per il conduttore, girare tra gli scaffali del supermercato, sia in solitaria che in compagnia del figlio Matteo e della moglie Francesca Vaccaro, rappresenta uno dei momenti più divertenti e rigeneranti della settimana. Non mancano i siparietti con le fan stupite, alle quali risponde sempre con l’ironia toscana che lo contraddistingue, rivendicando il diritto alla normalità di chi, nonostante il successo, ama occuparsi personalmente della casa.

Il caffè a letto: la dedica d’amore che dura da tredici anni

Il vero punto focale dell’intervista è stato però il racconto delle sue abitudini mattutine. Carlo Conti ha svelato di avere una missione fissa ogni singolo giorno: svegliarsi, far uscire il cane e preparare il caffè da portare a letto alla sua Francesca. Un gesto semplice ma potentissimo, che suggella un’unione che dura da 13 anni. Dopo un passato da “single incallito”, etichettato dagli amici storici Panariello e Pieraccioni come l’Alberto Sordi del gruppo, Conti ha trovato nel focolare domestico la sua vera stabilità, seguendo anche il celebre consiglio dell’amica Antonella Clerici che lo spinse al grande passo.

