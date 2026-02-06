A pochissime settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto si sono già fatti un tatuaggio di coppia.

Cristiana ed Ernesto dopo Uomini e Donne

Sono trascorsi pochi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda la scelta di Cristiana Anania ad Uomini e Donne. Come è noto, la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme ad Ernesto Passaro e i due hanno così dato il via a una bellissima storia d’amore.

In queste ore intanto la coppia ha registrato un’emozionante intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, che andrà in onda su Canale 5 questo weekend. Come si legge dalle anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni, Cristiana ed Ernesto hanno deciso di fare un passo importate. La coppia ha infatti deciso di andare a convivere a Roma e a breve prenderanno casa insieme. Ma non è finita qui.

A distanza di poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia. Si tratta di un piccolo cuore che i due si sono incisi sulla mano. Al termine dell’intervista, come si legge, l’ex corteggiatore ha regalato alla sua compagna un anello di fidanzamento.

La prima notte di Cristiana ed Ernesto

Mentre attendiamo la messa in onda dell’intervista a Verissimo, pochi giorni fa Cristiana ed Ernesto hanno anche raccontato i loro primi giorni insieme ai microfoni di WittyTv. I due hanno così rivelato come hanno trascorso la prima notte come coppia.

«Siamo andati in hotel, siamo stati insieme, abbiamo mangiato e ci siamo divertiti. È andato tutto bene» ha spiegato Ernesto.

Ad aggiungere un simpatico retroscena è stata poi Cristiana. L’ex tronista del dating show ha infatti dichiarato: «Io ero con maschera, chignon e pigiama di Barbie. Mi sono detta: se mi ama così, allora è quello giusto».

