Carlo Conti rompe il silenzio e rivela se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ecco cosa ha dichiarato il presentatore.

Parla Carlo Conti

Manca esattamente un mese alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Anche quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Carlo Conti, che da mesi tuttavia ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno al timone della gara canora. Da tempo dunque in molti si stanno chiedendo cosa accadrà il prossimo anno e chi prenderà il posto del conduttore, che lo scorso anno ha svolto un lavoro impeccabile.

In queste settimane, naturalmente, se ne sono dette di ogni. Al momento però ancora nessuna conferma è giunta da parte dei vertici Rai. Solo di recente si è iniziato a parlare di un ipotetico ritorno di Conti e anche il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha aperto le porte a una simile eventualità, senza però sbilanciarsi più di tanto.

Adesso tuttavia a rompere il silenzio è stato lo stesso Carlo Conti, che ha rivelato se sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2027. Ospite del podcast Pezzi: dentro la musica, il presentatore, facendo intendere che non tornerà a prendere in mano le redini della kermesse, ha affermato: «Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, più giovane, aitante e belloccio».

Le anticipazioni su Sanremo 2026

Al momento dunque sembrerebbe che Conti non sia intenzionato a tornare al Festival di Sanremo il prossimo anno. In attesa di ulteriori news però il conduttore ha dato alcune anticipazioni sull’edizione 2026, che partirà il prossimo 24 febbraio.

Come annunciato, sul palco dell’Ariston saranno ricordati Pippo Baudo, Ornella Vanoni, Tony Dallara e Sandro Giacobbe, venuti a mancare negli ultimi mesi. Ma non solo. Conti ha parlato anche della presenza di Laura Pausini, che sarà co-conduttrice al suo fianco per tutte le cinque serate del Festival. In merito Carlo ha affermato: «Ci sarà spontaneità. Non mi stupirei se un giorno le passassi il cartellino da leggere sbagliato».

