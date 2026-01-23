Dal successo come ballerino a Ballando con le stelle alla poltrona da conduttore: la rivoluzione di Rosa Chemical su Rai 2

C’era da aspettarselo che un personaggio eclettico come lui non si sarebbe fermato alla sola musica. Rosa Chemical si prepara a una nuova sfida professionale: il debutto ufficiale nelle vesti di co-conduttore Rai. L’artista, che ha scosso l’Ariston in passato, affiancherà Pierluigi Diaco in una striscia quotidiana interamente dedicata alla kermesse ligure.

Il programma del pomeriggio di Rai 2, BellaMa’, per l’occasione cambia pelle e nome, trasformandosi in BellaSanremo. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il dietro le quinte del Festival con un occhio attento ai nuovi linguaggi della TV contemporanea.

Date e orari: quando vedere BellaSanremo su Rai 2

Il sodalizio tra Diaco e l’artista di “Made in Italy” si svilupperà in un ciclo di sei puntate speciali. Il calendario è già fissato: si parte il 23 febbraio per arrivare fino al 2 marzo, occupando la fascia pomeridiana dalle 15.25 alle 17.00. Non si tratterà di un semplice commento tecnico, ma di un vero e proprio viaggio nel cuore dell’evento mediatico più importante dell’anno. Rosa Chemical porterà la sua estetica e la sua visione senza filtri, creando un contrasto interessante con lo stile più istituzionale di Diaco.

Un nuovo capitolo per la carriera televisiva di Rosa Chemical

Dopo averlo visto gareggiare tra i Big e mettersi alla prova sulla pista di Ballando con le Stelle, questo passaggio alla conduzione segna l’inizio di un 2026 all’insegna della poliedricità. È stato lo stesso Rosa Chemical a confermare la notizia tramite i suoi canali social, definendo questa esperienza come un punto di svolta fondamentale per il suo percorso artistico. L’obiettivo della Rai è chiaro: intercettare un pubblico giovane e dinamico, capace di rispecchiarsi nella fluidità e nell’energia dell’artista. La scelta di inserirlo in un programma consolidato come quello di Diaco suggerisce che il legame tra il cantante e il servizio pubblico sia destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi.

Cosa aspettarsi da questa coppia inedita in TV

Cosa succederà quando due mondi così distanti si incontreranno nello studio di BellaSanremo? L’attesa è alta.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X