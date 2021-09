1 La confessione di Carlo Pietropoli

Sono passati quasi due anni da quando Carlo Pietropoli è arrivato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Come sappiamo dopo un lungo percorso fatto di alto e bassi, a poche settimane dalla scelta è stato costretto a mettere in pausa la sua esperienza all’interno del dating show, a causa della pandemia. Tuttavia inaspettatamente Carlo ha deciso comunque di fare la sua scelta, ricaduta su Cecilia Zagarrigo. I due così hanno dato il via a una storia d’amore, ma le cose non sono andate come previsto. Dopo pochi mesi infatti i due hanno annunciato la fine della relazione e a oggi dunque l’ex tronista è nuovamente single ed è pronto a cercare nuovamente l’amore.

Solo qualche ore fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex volto del dating show al centro dell’attenzione. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram infatti, Carlo Pietropoli ha confessato che tornerebbe a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Nicole, attuale tronista del programma. Come sappiamo in passato la Conte è nata con un sesso opposto rispetto a quello attuale, e al momento ha già dato il via al suo percorso, che sta emozionando migliaia di telespettatori. Carlo dunque, rimasto colpito dalla storia e dalla bellezza disarmante di Andrea Nicole, ha svelato che scenderebbe a corteggiarla. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella“.

Che dunque Carlo Pietropoli decida di tornare a Uomini e Donne, stavolta in qualità di corteggiatore di Andrea Nicole? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre rivediamo le dichiarazioni della tronista, che qualche giorno fa ha svelato perché ha deciso di partecipare al programma e come è stato il primo incontro con Maria De Filippi.