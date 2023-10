Chi è Carlotta Mantovan? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 21 Ottobre 2023

Carlotta Mantovan comincia la sua strada a Ballando con le stelle a partire da sabato 21 ottobre 2023. La conduttrice è stata scelta per fare parte del cast della nuova edizione dello show di Milly Carlucci. Sicuramente sarete curiosi di scoprire molte più informazioni sul suo conto: dall’età, alla relazione con il compianto Fabrizio Frizzi passando anche per il profilo Instagram.

Chi è Carlotta Mantovan

Nome e Cognome: Carlotta Mantovan

Data di nascita: 26 dicembre 1982

Luogo di nascita: Venezia

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 51 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: conduttrice, giornalista ed ex modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Carlotta ha una figlia che si chiama Stella

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @carlottamantovan2612

Carlotta Mantovan età e biografia

Chi è e quanti anni ha Carlotta Mantovan? La conduttrice nasce a Venezia il 26 dicembre 2023. Di conseguenza ha 41 anni d’età. l’altezza è pari a 1 metro e 72 centimetri mentre il peso è di circa 51 kg.

I genitori di Carlotta vivono distanti da lei e la figlia Stella ma cercano di vedersi il più possibile. Non abbiamo altre informazioni sul padre e la madre.

Sul percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo Classico e poi ha studiato a Trieste Scienze della Comunicazione.

Dove si è trasferita e come vive oggi Carlotta Mantovan? Insieme a Stella vive nel sud della Francia.

Continuiamo con le ultimissime news sul conto della Mantovan…

La vita privata

In molti si chiedono se Carlotta ha un compagno o un fidanzato. Al momento non sappiamo se sia fidanzata oppure single.

Chi è il marito di Carlotta Mantovan? A partire dal 2002 intraprende una relazione con Fabrizio Frizzi.

I due si conoscono durante Miss Italia e dalla loro relazione nasce la figlia Stella Frizzi. In molti si potrebbero anche chiedere quanti anni ha Stella, la figlia di Carlotta Mantovan. La risposta è 20 anni.

La conduttrice e Fabrizio si sposano nel 2014 e restano insieme fino alla morte di Frizzi nel 2018. Al momento non sembra avere un nuovo amore e Carlotta Mantovan non si è risposata.

Vi siete mai chiesti quanti anni di differenza c’erano tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan? Li separavano 25 anni ma il loro era un grande amore.

Ora che abbiamo scoperto chi ha sposato Carlotta Mantovan andiamo avanti e scopriamo qualche dettaglio in più sui profili social da lei utilizzati…

Dove seguire Carlotta Mantovan: Instagram e social

Dove possiamo seguire Carlotta Mantovan sui social? Non ha account su TikTok o Twitter.

Tuttavia è possibile seguirla sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram tramite le sue Stories e i post che pubblica.

Qui troviamo vari selfie o foto mentre si rilassa in compagnia della figlia. Possiamo anche trovare uno scatto di quando aveva il pancione.

Vediamo, ora, che fine ha fatto Carlotta Mantovan e che lavoro fa adesso…

Carriera

Dove lavora Carlotta Mantovan e in quale anno ha partecipato a Miss Italia? La carriera della Mantovan inizia diversi anni fa, ovvero nell’anno in cui ha preso parte a Miss Italia. Nel 2001 si classifica al secondo posto e conosce Fabrizio Frizzi.

Successivamente inizia a scrivere su Il Gazzettino e in TV fa le selezioni per Veline di Striscia la Notizia ma si ferma alle semifinali.

Dal 2004 al 2018 è stata una giornalista di Sky TG24 e per alcuni anni ha anche presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24.

Dal 2018 al 2020 conduce Tutta Salute con Pier Luigi Spada e Michele Mirabella.

Nel 2018 affianca Antonella Clerici nella trasmissione Portobello.

Nel 2023, invece, entra nel cast di Ballando con le stelle. Quindi, come potete capire, non è in pensione.

Programmi televisivi

Qui di seguito possiamo vedere una lista di tutti i programmi televisivi ai quali ha preso parte Carlotta Mantovan prima di Ballando con le stelle:

Miss Italia (2001), Veline (2002), Viva Miss Italia (2002), Sky TG 24 (2004-2008), Sky Meteo 24 (2005-2008), Tutta salute (2018-2020), Portobello (2018(, Telethon (2019), Ballando con le stelle (2023).

Vediamo il tutto più nel dettaglio…

Miss Italia

Carlotta Mantovan nel 2001 partecipa a Miss Italia dove è giunta con la fascia di Miss Veneto.

Questo è considerato il suo trampolino di lancio. Si piazza al secondo posto nelle finali nazionali e ottiene la fascia Miss Deborah.

Il concorso era presentato da Fabrizio Frizzi.

Veline

Nel 2002, poi, Carlotta Mantovan partecipa alle nuove selezioni di Veline per Striscia la Notizia.

Arriva alle semifinali in questa occasione.

Carlotta Mantovan a Sky TG24

Dal 2004 al 2018, inoltre, Carlotta Mantovan è stata una delle giornaliste di Sky TG24.

Per alcuni anni ha anche presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24.

Tutta Salute

Dal 2018 al 2020 conduce Tutta Salute insieme a Pier Luigi Spada e Michele Mirabella.

Il programma ottiene un grande successo su Rai 3.

Portobello

Nell’ottobre del 2018 conduce, insieme ad Antonella Clerici, la nuova edizione di Potobello.

Questa va in onda su Rai 1.

Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle 2023

Carlotta Mantovan è stata annunciata come una delle concorrenti che prendono parte nel 2023 a Ballando con le stelle.

Nel video pubblicato dalla pagina Twitter ufficiale della trasmissione la vediamo mentre ripassa i passi di un valzer.

Poi si rivolge alla telecamera: “Non sembra ma mi sto allenando per Ballando. Arrivo“.

Passiamo, ora, ai concorrenti…

I concorrenti e i maestri di Ballando con le stelle 2023

Ecco tutti i concorrenti che vedremo a Ballando con le stelle 2023 e i maestri con cui fanno coppia.

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Giovanni Terzi e Giada Lini; Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Paola Perego e Angelo Madonia; Ricky Tognazzi e Tove Villfor; Rosanna Lambertucci e Simone Casula; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Ricordiamo, inoltre, che la giuria che negli anni il pubblico ha conosciuto e apprezzato è stata riconfermata al completo. Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni torneranno.

Il percorso di Carlotta a Ballando con le stelle

Carlotta Mantovan non sappiamo ancora come si classificherà nel corso delle varie serate. Il suo percorso, però, ha inizio sabato 21 ottobre 2023 su Rai 1 a Ballando con le stelle.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO