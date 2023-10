Carlotta Mantovan, il dolce ricordo del marito Fabrizio Frizzi a Ballando con le Stelle

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Il ricordo di Carlotta Mantovan

Dopo tanti anni lontana dalle scene, a seguito della scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha deciso di prendersi di coraggio (spinta anche dalla figlia Stella) e tornare in pista. E quale modo migliore se non con la partecipazione a Ballando con le Stelle?

Così dopo essere già stata in passato ballerina per una notte, Carlotta Mantovan ha deciso di gareggiare, accompagnata dal suo insegnante Moreno Porcu. Proprio di questa sua “nuova occasione”, Carlotta ne ha parlato in anteprima a Ballando con le Stelle, spiegando cosa l’abbia spinta a dire sì:

“Per me è una rinascita e rimettermi in gioco. Era giusto darmi una nuova occasione. Il percorso di rinascita penso sia diverso per ognuno di noi. Il tempo non guarisce e va affrontato”, ha dichiarato Carlotta Mantovan.

Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi e le parole dedicate a sua figlia Stella, il motore della sua vita. Se oggi è qui Carlotta Mantovan è anche grazie a lei: “Non volta pagina o c’è elaborazione, ma andare avanti. Fattore fondamentale era la serenità di mia figlia. Stella è la mia forza e il motore della mia vita. In lei vedo Fabrizio, nei sorrisi e nel modo di relazionarsi alle persone. Oggi sono più serena ed è giusto. Sono arrivata a Ballando con le Stelle”

Poi l’esibizione. Canino è rimasto sorpreso dall’interpretazione di Carlotta Mantovan. Zazzaroni ha notato dei movimenti perfetti. Selvaggia Lucarelli, invece, ne ha sottolineato le ingombranti personalità presenti quest’anno. Nonostante tutto però con grazie e dolcezza si è distinta. Questo può essere un punto di forza o debolezza, sta a lei sfruttarlo al meglio! Infine Mariotto ha dichiarato che per lui ha ballato divinamente bene.

Carlotta Mantovan dunque ha totalizzato 40 punti: Zazzaroni e Canino l’hanno premiata con un 8; Smith e Lucarelli con un 7 e Mariotto con un 10. Complimenti a Carlotta per questo risultato!