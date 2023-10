Ballando con le Stelle, finale a sorpresa! Chi è stato eliminato e la classifica

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

La classifica di Ballando con le Stelle

Che puntata stasera a Ballando con le Stelle! La nuova edizione si è aperta nel migliore dei modi e non ci si è di certo annoiati. Tutti e 13 i concorrenti si sono esibiti, accompagnati dai loro maestri e hanno cercato di dare il loro meglio. Ma chi è stato il migliore della serata e chi, invece, a rischio eliminazione?

Partiamo con la classifica provvisoria….

Classifica provvisoria – Ballando con le Stelle – 1

Alberto Matano ha potuto dare poi il tesoretto di 50 punti e ha deciso di consegnarlo a Lino Banfi: “Va a lui perché ha condiviso un momento intenso e vero della sua vita”. Così l’attore è arrivato a 100 punti! La giuria popolare si è divisa invece così: Rossella Erra ha dato i suoi 35 punti a Ricky Tognazzi, che l’ha piazzato così al secondo posto.

Classifica con tesoretto – Ballando con le Stelle

Cosa è successo poi a Ballando con le Stelle? Tra le coppie certamente salve in questo primo appuntamento dell’edizione troviamo le seguenti coppie: Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lino Banfi e Alessandra Tripoli, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu.

E ancora a Ballando con le Stelle passano di certo: Simona Ventura e Samuel Peron, Paola Perego e Angelo Madonia, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini. Successivamente ancora: Sara Croce e Luca Favilla e Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina.

Lo spareggio

Non è andata meglio invece ad: Antonio Caprarica e Maria Ermachkova e Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Loro sono finiti al ballottaggio a Ballando con le Stelle e, di conseguenza, hanno dovuto mettersi nuovamente alla prova per restare ancora in gioco. Ma scopriremo solo la prossima settimna chi proseguirà l’avventura!

Così si è conclusa quindi la prima puntata di Ballando con le Stelle. Continuate a seguirci per tante altre news sulla trasmissione e i suoi protagonisti!