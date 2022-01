Nella puntata del 14 gennaio 2022 Alfonso Signorini è voluto tornare a parlare del rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A parlare, per la maggior parte del tempo, è stata quest’ultima. C’era già stato un confronto in settimana:

Dal fatto che posso stare bene qui dentro, che posso essere super carica, ma sono un po’ stanca. E quindi penso di essere sotto tono e un po’ in confusione, dentro di me. O ho una persona dalla mia parte che sta al mio fianco e mi asseconda e mi rende felice… O se mi devo sentire giudicata da te, puntare il dito da te…”.

Questa sera, però, la Sophie Codegoni è quasi scoppiata in lacrime, commuovendosi molto, affermando di sapere che a volte è difficile starle vicino:

Dobbiamo trovare un equilibrio. Io so che purtroppo… Quando si tratta di me purtroppo ci vuole troppa pazienza. Ho tanti limiti e tanti freni. E con lui penso, in realtà, di non avere muri e limiti. Mi fa un po’ male quando penso di fare cose che reputo importanti e belle. Poi non vengono viste e apprezzate. Se non vengono viste da lui ci rimango male.