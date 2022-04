1 Amici 21: Carola lavorerà con…

L’eliminazione di Carola Puddu da Amici 21 continua a far discutere gli utenti del web, che hanno mal digerito questa decisione. Prima di lasciare definitivamente la scuola tra le lacrime, l’allieva è stata informata da Maria De Filippi che per lei è arrivata una proposta lavorativa. La ballerina, infatti, se non fosse uscita questa settimana avrebbe dovuto incontrare Fabrizio Monteverde. Il coreografo del Balletto di Roma è convinto che il ruolo di Giulietta, nello spettacolo di Giulietta e Romeo, sarebbe stato perfetto con lei protagonista.

Un annuncio che ha provocato grande commozione in Carola Puddu, felice di apprendere questa grandiosa notizia. Sempre Maria De Filippi ha dichiarato che molto presto si sarebbe tenuto questo famoso colloquio.

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi, a sorpresa sono state mostrate le immagini dell’incontro di Carola Puddu, la maestra Alessandra Celentano e il maestro Valerio Longo, lì per fare le veci di Fabrizio Monteverde. Come mostrato dal video sotto i tre hanno avuto modo di conversare di ciò che sarebbe successo da qui ai prossimi mesi. Lusingata la ballerina ha accettato la meravigliosa proposta.

Dal maestro Valerio Longo abbiamo anche appreso che presto Carola Puddu avrà il piacere di lavorare insieme a un’ex allieva della scorsa edizione di Amici 20, ovvero Serena Marchese. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Proprio il nome di Serena Marchese è finito tra le tendenze di Twitter e la stessa ballerina ha commentato la notizia. Sul suo profilo Twitter la ragazza ha condiviso questo post a cui ha aggiunto una serie di cuori rossi.

Il post di Serena Marchese su Twitter

Sembra proprio che Serena Marchese sia ben felice di accogliere un grande talento come Carola Puddu in compagnia. A entrambe Novella2000.it non può che augurare il meglio!

