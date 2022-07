Le parole di Will Smith

Solo qualche mese fa come tutti ricorderemo nel corso della premiazione degli Oscar Will Smith ha dato uno schiaffo a Chris Rock, dopo che il conduttore aveva fatto una battuta su Jada Pinkett, moglie dell’attore. L’accaduto per giorni ha fatto discutere il mondo intero e poco fa è accaduto qualcosa di inaspettato. Con un lungo filmato condiviso sui suoi canali, Will è tornato sull’argomento per fare le sue scuse a Chris dopo lo schiaffo. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho contattato Chris e il messaggio che ho ricevuto è che non è ancora pronto a parlare. Quando lo sarà si metterà in contattato con me. Voglio dirti Chris che mi scuso. Il mio comportamento è stato inaccettabile e quando sarai pronto a parlarne io sono qui. Voglio scusarmi con la madre di Chris. Non ho pensato a quante persone stessi ferendo in quel momento. Quindi voglio scusarmi con la madre di Chris e con la sua famiglia, in particolare con Tony Rock. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. […] Posso dire che non c’è parte di me che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento. E non c’è nessuna parte di me che pensi che quello sia stato il modo ottimale per gestire quella sensazione di mancanza di rispetto o di insulto”.

Ma non solo. Smith ha anche precisato che Jada Pinkett non l’ha in alcun modo incitato alla violenza verso Chris Rock. Per questo motivo l’attore si è scusato non solo con sua moglie, ma anche con tutta la sua famiglia:

“Jada non c’entra nulla con tutto questo. Mi dispiace amore. Mi scuso con i miei figli e con la mia famiglia per la pressione che ha creato questa vicenda su tutti noi”.

Infine Will Smith conclude il suo messaggio ammettendo di essere profondamente pentito e amareggiato per quanto accaduto e in merito aggiunge:

“Deludere le persone è la mia preoccupazione principale. Mi fa male sia psicologicamente che emotivamente. Sono profondamente pentito. E sto cercando di essere pentito senza dovermi vergognare di me stesso. Sono umano, ho commesso un errore e sto cercando di non pensare a me stesso come un pezzo di m**da. So che è stato scioccante, ma vi prometto che che sono davvero convinto e impegnato nel mettere luce e amore nel mondo. Con un po’ di pazienza, prometto che saremo di nuovo amici”.

