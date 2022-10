1 Carolina Marconi difende Nikita con Amaurys Perez

Nelle ultime ore Cristina Quaranta ha avuto da ridire su un massaggio che Nikita ha fatto a Luca Salatino. Lei ci ha visto molta malizia e ne ha parlato subito con il diretto interessato. Questo ha reagito in maniera molto accesa: “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è“. In seguito Cristina è andata da Carolina Marconi:

Se noi donne fossimo più solidali non ci sarebbero uomini che vanno a tradire altrove. Ma da quando? Sì, da un paio di giorni. Perché poi è lei che… Non mi piace più. Non è successo niente. Sono quelle cose che… Vedi le reazioni, i comportamenti e tanti cose. Ieri tutto il giorno mi ha rotto i cog**ni. Ma non è neanche tanto quello… Non ci sono caduta alla sua provocazione. Perlopiù è ciò che è successo con altre persone. Secondo me avrebbe dovuto avere altri atteggiamenti.

Carolina Marconi, però dopo questo discorso, ha ripreso a sua volta Cristina per un atteggiamento avuto con Amaurys: “Stavi con le gambe aperte e ballavi così con Amaurys, che è sposato. […] Ma io non vedevo malizia. Come non ho visto malizia in Nikita che fa un massaggio a Luca. Se lui non fa l’osservazione su di te, tu non farla sugli altri. […] Io ho pensato che allora non sei stata nemmeno tu solidale perché potrebbe dare fastidio anche a una moglie“.

Poco dopo Carolina e Amaurys hanno iniziato a parlare in spagnolo. Si capisce, però, che stanno entrambi dalla parte di Nikita. La Marconi, inoltre, spera che facciano vedere i video perché pare che adesso Cristina stia cambiando la versione dei fatti. Entrambi le vogliono bene e lo sportivo aggiunge: “Lei non me la tocca nessuno. Quella ragazzina lì è protetta da me“. Qui il video.

oddio sono ossessionata da questo video pic.twitter.com/kpxI0cdvt1 — giulia (@gabrielsniceass) October 9, 2022

