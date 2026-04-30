Carolyn Smith, volto noto della televisione e presidente della giuria di “Ballando con le Stelle“, è tornata a parlare della sua malattia, e lo ha fatto dopo gli ultimi controllo medici. Ecco come sta oggi.

Carolyn Smith, la diagnosi di tumore al seno nel 2015

Una battaglia lunga più di dieci anni quella di Carolyn Smith contro il cancro. Era infatti il 2015 quando alla nota coreografa, nonché presidente della giuria di “Ballando con le Stelle“, è stato diagnosticato un tumore al seno. Da qual momento la Smith ha affrontato diverse recidive, una nel 2017, un’altra nel 2018 e infine una terza, qualche mese fa, quando anche una costola sembrava compromessa. In una lunga intervista per il Settimanale Chi, la ballerina, classe 1960, ha aggiornato i suoi tanti fan sulle sue condizioni di salute, dopo aver effettuato alcuni controlli.

Carolyn Smith, come sta oggi: l’aggiornamento sulla malattia (dopo i controlli)

In una lunga intervista per il Settimanale Chi, Carolyn Smith ha aggiornato i suoi tanti fan sulle sue condizioni di salute. Dopo aver effettuato gli ultimi controlli medici, la presidente della giuria di “Ballando con le Stelle“ ha annunciato di essere guarita, che “l’intruso” non c’è più: “Sto bene. Mi controllo sempre, come è normale che sia e lavoro tantissimo.” La coreografa britannica è anche tornata sul momento in cui ha scoperto di aver un tumore: “Il mio cane si avvicinava al seno. Ho fatto tutti gli esami e ho trovato l’Intruso. Che però ora è passato.”

Carolyn Smith: “Il peggio è passato”

Carolyn Smith è guarita dal cancro. Nella lunga intervista a Chi, la coreografa britannica ha anche parlato della sua passione, la danza, e del ruolo importante che ha avuto in questi lunghi anni di malattia: “La danza è passione, innanzitutto. E anche disciplina ed educazione alla resilienza. Ed è inoltre un fortissimo antidolorifico e antidepressivo. Lo sapevo già, ma l’ho approfondito dopo aver scoperto di essere malata. Ora che il peggio è passato e sto bene, ho voluto rinnovare la mia scuola di danza romana, che è il fulcro del mio lavoro di insegnante, perché io non solo sono una ex ballerina, sono soprattutto un’insegnante di danza specializzata.” Carolyn Smith ha dunque sottolineato come la danza sia stata terapeutica e come l’abbia aiutata ad affrontare la malattia e il dolore: “Quando si è impegnati in una lezione di danza, il nostro cervello stacca con il mondo, non si pensa a nulla di quello che si stava facendo prima e ci si sente immersi nel movimento e nella musica.”