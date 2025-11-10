Ospite a Da Noi…a Ruota Libera, Carolyn Smith ha raccontato di aver avuto un malore in diretta a Ballando con le Stelle sabato sera. La giudice del talent show, come è noto, sta nuovamente combattendo contro il cancro.

Le parole di Carolyn Smith

Non è un periodo semplice, questo, per Carolyn Smith. La nota e amata giudice di Ballando con le Stelle solo di recente ha rivelato di stare combattendo nuovamente contro il cancro e di aver iniziato un nuovo ciclo di cure. Tuttavia la ballerina non ha mai perso il sorriso e ancora oggi sta lottando con tutte le sue forze, come una vera leonessa. In queste ore è però accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Carolyn Smith è stata ospite di Francesca Fialdini a Da Noi…a Ruota Libera. Nel corso della chiacchierata la coreografa ha fatto una rivelazione inaspettata, ammettendo di aver avuto un malore, sabato sera, durante la diretta di Ballando con le Stelle. Queste le dichiarazioni della giudice del talent show di Milly Carlucci, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Ieri sera, nessuno lo sapeva, ma io stavo malissimo. Proprio veramente male, non ho detto niente a nessuno fino alla fine della serata. Devo fare la radioterapia due volte al giorno e in tre settimane ho fatto 30 sedute. Avevo una stanchezza incredibile ma ogni volta che tornavo in albergo dormivo. Stare seduta tutta la puntata è stato difficile, poi non sono riuscita a muovermi. Ma la danza e la disciplina ti portano ad andare avanti”.

LEGGI ANCHE: Ascolti tv domenica 9 novembre 2025, vince Màkari 4

Sui social intanto gli utenti hanno inviato decine di messaggi di affetto a Carolyn Smith, che continua la sua lotta contro la malattia. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla giudice di Ballando, con la speranza che presto arrivino liete notizie.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.