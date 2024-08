Un hater ha ferocemente attaccato suoi social Carolyn Smith con durissime parole: “Ritirati, non dovresti stare sui social a parlare del tuo cancro. Non sei l’unica. Buon cancro”. Non è tardata ad arrivare la replica impeccabile da parte della presidente di Ballando con le Stelle.

La replica di Carolyn Smith all’hater

Quella di cui stiamo parlando è, come definito da Carolyn Smith, un qualcosa di “spiacevole, sgradevole e cattivo”. Per questo motivo non è proprio riuscita a passarci sopra e stare zitta.

Cosa è successo? La presidente di Ballando con le Stelle ha ricevuto dei commenti di pessimo gusto da parte di un hater sulla sua situazione oncologica. È noto a tutti, dato che lei stessa ne ha parlato più volte, che lotta dal 2015 con un tumore e, di tanto in tanto, si ritrova ad avere a che fare con commenti sulla sua condizione di salute.

Nonostante ci siano tantissimi commenti di supporto e carini per lei, c’è sempre qualcuno che non riesce proprio a mantenere la bocca chiusa e qualche giorno fa le ha scritto testuali parole che, solo a pensarci, mettono i brividi: «lo penso che tu debba ritirarti e non stare sui social a parlare sempre del tuo cancro. Non sei I’unica. Buon cancro».

Dopo questo episodio quindi Carolyn Smith ha risposto a tono al leone da tastiera che le ha scritto questo messaggio e l’ha fatto attraverso un video e post sui suoi social…

Come mostrato dal video, Carolyn Smith su Instagram ha sottolineato di trovare “allucinante” che una signora possa scrivere e rispondere in questo modo. Tanti le hanno detto di lasciare perdere, ma lei crede che una persona andrebbe ripresa quando sbaglia:

«o dico solo una cosa. Basta questa cattiveria verso gli altri. Basta la frase “lascia stare”. Chi scrive ca***te deve essere ripreso bruscamente. Le persone cattive devono essere rieducate. Bisogna rispettare sempre il prossimo», ha esordito Carolyn Smith.

La giudice di Ballando con le Stelle ha continuato sostenendo come lei sia fortunata a potersi godere la vita e di avere le spalle larghe, oltre a essere positiva nonostante le difficoltà. Ma queste cose dovrebbero cessare per sempre.

«Io cerco solo di aiutare le persone più fragili e sinceramente sono molto orgogliosa di questo. Preferirei non avere questa situazione oncologica. Sono nove anni. Signora lei mi ha detto “Buon cancro”. Ma che modi sono? Io lo trovo davvero meschino. Io non sono sempre forte ma in queste occasioni si. Solo stron**ate. Io continuo a stare sui social. Non mi interessa», ha chiuso Carolyn Smith con la speranza di aver messo la parola fine a tali atteggiamenti.