Re Carlo collabora con la polizia sul ruolo di Andrea di York

Il coordinamento tra la monarchia britannica e le autorità inquirenti entra in una fase operativa cruciale. Re Carlo III ha ribadito la linea della massima disponibilità istituzionale in merito agli accertamenti della Thames Valley Police che vedono coinvolto Andrea Mountbatten Windsor. Buckingham Palace ha precisato che, pur spettando al diretto interessato rispondere nel merito delle accuse sulla presunta condivisione di dati riservati con Jeffrey Epstein, la struttura reale fornirà ogni supporto necessario agli investigatori. Si tratta di una mossa che riflette la solidità del protocollo reale, orientata a garantire la massima trasparenza procedurale e la tutela dei legami tra lo Stato e la Corona.

Rimpasto al vertice del Governo: Wormald verso le dimissioni

L’onda d’urto del dossier Epstein continua a colpire le alte sfere dell’amministrazione britannica, portando a un imminente cambio al vertice della funzione pubblica. Chris Wormald, Segretario del Gabinetto, sarebbe in procinto di rassegnare le dimissioni a seguito delle indiscrezioni pubblicate dal Guardian. Il caso ruota attorno ai contatti intercorsi nel 2009 tra l’ex ministro Peter Mandelson e il finanziere americano, legati al passaggio di documenti governativi interni. Il Premier Keir Starmer segue da vicino la transizione, nel tentativo di stabilizzare il partito laburista mentre si definiscono i dettagli tecnici per l’uscita di Wormald da Downing Street.

