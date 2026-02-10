Lunedì 9 gennaio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 9 febbraio 2026

Andiamo a scoprire le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che si è svolta lunedì 9 febbraio 2026. A svelare gli spoiler è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Gemma Galgani. Per la Dama scende un Cavaliere che in passato era già stato nel parterre del programma per corteggiare Aurora Tropea. Il suo nome è Fabrizio. Gemma però decide di non tenerlo e lo elimina prontamente.

Sebastiano Mignosa è andato invece all’Elba per cercare di recuperare con Elisabetta. Lei tuttavia non ne vuole sapere e chiude ancora una volta la conoscenza.

Si passa poi ad Edoardo e Paola che sono sul punto di lasciare la trasmissione. Il Cavaliere ha stupito tutti con un’importante dichiarazione d’amore, invitando la Dama ad uscire insieme dal programma. A sorpresa, però, lei dice di no. Tutti gli opinionisti a quel punto si schierano contro Paola, criticandola per aver trattato male Edoardo.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Leggiamo ora le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Ciro Solimeno. Il tronista è uscito in esterna con la nuova corteggiatrice Martina e tra loro è già scattato un bacio. A sorpresa, Ciro ha eliminato Alessia Messina.

Sara Gaudenzi ha portato in esterna Alessio Rubeca e anche tra i due è scattato il bacio.

