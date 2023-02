C’è Posta Per Te, Antonio cerca i figli che non vede da 17 anni

NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2023

C'è Posta per te

Antonio arriva a C’è Posta Per Te per cercare i figli Pasquale e Angela che non vede da 17 anni: ecco cosa è accaduto.

Antonio cerca i figli a C’è Posta Per Te

Questa sera a C’è Posta Per Te Maria De Filippi ha raccontato la storia di Antonio, che ha cercato i suoi figli Pasquale e Angela, dopo 17 anni di lontananza. L’uomo, attualmente sposato con Carmela, con la quale ha un figlio, Sabato, ha tentato così di riavvicinarsi ai suoi ragazzi, ma naturalmente non sono mancate le tensioni. Antonio infatti, dopo essersi separato dalla sua prima moglie anni fa, ha tentato inizialmente di mantenere un rapporto con i suoi figli, all’epoca ancora adolescenti. Tuttavia a un tratto a causa della lontananza il legame a poco a poco è andato a perdersi, fino a quando, ipotizzando che i ragazzi lo cercassero solo per soldi, ha deciso di tagliare i rapporti, non cercandoli per ben 7 anni.

A un tratto però Carmela, vedendo il malessere di suo marito, ha spinto Antonio a contattare Pasquale e Angela, che tuttavia a quel punto hanno respinto il padre. A chiamare il programma insieme ad Antonio e Carmela è stato anche Sabato, che ha voluto fare la conoscenza dei suoi fratelli.

Nello studio di C’è Posta Per Te così tra Pasquale, Angela e il loro padre c’è stato un lungo confronto, e i due hanno manifestato il loro malessere per quanto accaduto. Antonio nel mentre ha tentato di spiegare le sue motivazioni, ammettendo di essere pentito per non aver più cercato i suoi figli.

“Il dolore è troppo” Angela riuscirà a dare una seconda possibilità a suo padre? #CePostaPerTe pic.twitter.com/1LmRMFdbgD — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2023

Pasquale e Angela, dopo qualche tentennamento, hanno così aperto la busta per fare la conoscenza del fratello Sabato. I due tuttavia hanno dichiarato che a poco a poco cercheranno di riallacciare i rapporti anche con Antonio e Carmela, che nel mentre però hanno lasciato lo studio.