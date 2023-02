NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2023

C'è Posta per te

Mario cerca la sua fidanzata a C’è Posta Per Te

Questa sera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stato Mario, che ha cercato la fidanzata Martina dopo averla lasciata dopo ben 4 anni di convivenza. Quando i due si sono conosciuti Mario era da poco separato, e con un bambino da crescere. A poco a poco però tra loro è scoppiato l’amore, fino a quando non è iniziata una convivenza. Nonostante inizialmente tutto sembrasse andare a meraviglia, a un tratto Martina ha iniziato ad avere il desiderio di un figlio. A quel punto Mario ha iniziato a temporeggiare, sentendosi insicuro, fino a quando tra i due ci sono state liti sempre più frequenti che hanno portato alla scelta di lui di interrompere la relazione. Per mesi così i due hanno perso ogni tipo di rapporto e in quel periodo Mario ha iniziato a vivere una vita da single.

Dopo tre mesi però Martina ha deciso di ricercare il suo fidanzato, e per 10 giorni hanno iniziato a frequentarsi nuovamente. Quando però Mario ha fatto intendere di non voler ufficializzare il ritorno di fiamma, lei lo ha lasciato. A quel punto Mario ha capito di essere ancora innamorato della sua compagna e ha tentato di riconquistarla. Dopo averlo perdonato però, Martina ha scoperto alcune chat con diverse ragazze sul telefono del suo fidanzato, risalenti al periodo in cui non stavano insieme. A quel punto lei lo molla definitivamente.

Stasera così a C’è Posta Per Te Mario ha fatto le sue scuse a Martina, dichiarando di essere ancora innamorato di lei, e di essere pronto a sposarla e ad avere un figlio con lei. Martina tuttavia ha spiegato il suo malessere e il suo punto di vista, che è stato irremovibile.

Nonostante Maria De Filippi le abbia tentate tutte, Martina ha deciso di chiudere la busta, lasciando nuovamente Mario.