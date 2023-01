NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Stasera a C’è Posta Per Te Carmen cerca suo padre perché vuole un rapporto pacifico con la nuova famiglia di lui

Carmen e l’incontro con il padre a C’è Posta Per Te

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Mittente dell’invito è Carmen, la quale vuole riallacciare i rapporti con suo padre Giuseppe. Quest’ultimo si è risposato con Luana e ha avuto due figlie: Martina e Giada. Proprio la più piccola ha scoperto solo poco mesi fa l’esistenza di Carmen. Sono 20 anni che non ha modo di incontrarlo e condividere insieme tutti quei momenti della vita.

L’assenza di Carmen (aveva 12 anni in quel periodo) al matrimonio del padre ha portato Luana a chiudere definitivamente le porte alla ragazza. Il papà, invece, ha preso le parti di sua moglie. Carmen ha rivelato a C’è Posta Per Te più volte di aver tentato di riappacificarsi con la famiglia, ma con scarsi risultati. Ha tentato anche dei gesti nei loro confronti, ma con scarsi risultati.

A C’è Posta Per Te Carmen ha chiesto quindi a suo padre, a Luana e alla sorellastra Martina di poter riavere un rapporto con loro dopo così tanto tempo. Martina si è detta felice di poterla vedere. Il padre Giuseppe e Luana, invece, negano alcune dichiarazioni fatte dalla ragazza. Secondo lui Carmen sarebbe stata manovrata.

Maria De Filippi a C’è Posta Per Te ha cercato di mediare tra le parti con tanta pazienza. “Forse ho sbagliato qualche passaggio”, ha detto Giuseppe. “Qualche?” ha risposto Maria che gli ha fatto capire di essersi comportato male: ‘“Perché non ne hai parlato con tua moglie? Hai avuto paura? Perché ti barcameni tra tua moglie e tua figlia?”, per poi aggiungere che deve assumersi le responsabilità.

La storia di C’è Posta Per Te si è conclusa con un lieto fine. Ognuno ha riconosciuto i propri errori e si sono stretti in un abbraccio.