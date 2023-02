C’è posta per te: Cristina cerca Rocco dopo 51 anni e lui trova in studio il cugino

NEWS

Debora Parigi | 5 Febbraio 2023

C'è Posta per te

Colpo di scena a C’è posta per te nella storia di Cristina e Rocco, infatti lui in studio si ritrova con il cugino.

A C’è posta per te Cristina cerca Rocco conosciuto 51 anni prima

Momento divertente a C’è posta per te con la signora Cristina che ha chiamato il programma per cercare Rocco dopo 51 anni. I due si erano conosciuti a Margellina quando lui era carabiniere. Sono stati insieme alcune ore a parlare e a passeggiare, ma poi non si sono più visti né sentiti.

Maria De Filippi ha quindi fatto recapitare la posta a ben quattro signori che si chiamano Rocco. Sono quindi stati fatti entrare uno per volta, hanno visto la signora Cristina e l’hanno fatta parlare. Per quanto riguarda i primi tre, però, non erano loro. Qualcuno non era mai stato a Margellina, qualcun’altro non era nemmeno stato carabiniere.

Arrivati al quarto Rocco è venuto fuori che era davvero quello che la signora Cristina cercava. Era stato carabiniere a Margellina ed era di Taranto. Ma purtroppo lui non si ricordava di questa ragazza con cui aveva passato una serata. Comunue è stato appurato che era davvero lui. Ha quindi accettato di aprire la busta e stringere la mano a Cristina. E ha aggiunto che lui oggi è sposato e ha due figli.

Un’altra cosa divertente è stata nel finale di questa storia di C’è posta per te. Infatti quando si sono tutti abbracciati e stretti la mano, il Rocco carabiniere ha detto che uno degli altri tre Rocco era suo cugino. Un vero colpo di scena e una reunion di famiglia inaspettata.

