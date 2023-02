C’è posta per te: Graziana vuole chiudere la busta a Domenico, Maria costretta a intervenire

NEWS

Debora Parigi | 4 Febbraio 2023

C'è Posta per te

La storia di Domenico e Graziana a C’è posta per te

Nella puntata di stasera, sabato 4 febbraio, di C’è posta per te Domenico ha mandato la lettera all’ex Graziana perché sempre innamorato, quindi per chiedere perdono e tornare insieme. I due sono stati insieme per alcuni anni, lei si è anche trasferita con due delle sue tre figlie da lui. Poi sono iniziate le discussioni (lui dice per gelosia di lei) ed è tornata nel paese dalla madre per tornare a stare con le figlie. Lui non si è trasferito e quindi si sono lasciati.

Dopo un po’ lui l’ha ricercata e sono stati insieme intimamente. Domenico ha cercato poi di riavere un rapporto con Graziana, uscire di nuovo, ma lei non voleva. Così si è messo in testa di dimenticarla, ha conosciuto una ragazza su facebook e ci ha passato la notte insieme in un hotel. Solo che questa ragazza ha messo una loro foto su facebook insieme abbracciati e quindi Graziana l’ha vista e non ha voluto più avere a che fare con lui.

In studio a C’è posta per te Graziana ha un po’ sbugiardato Domenico dicendo che con quella ragazza non è stata la cosa di una notte, ma c’erano già chiacchiere in paese da tempo. Lui ha smentito le sue frasi e ha detto di voler stare con lei, di avere un’altra possibilità per poterle dimostrare quanto ci tiene e la ama. Lei però, anche ammettendo di provare sempre qualcosa, non ha intenzione di tornare con lui perché non si fida più e ha passato dei mesi bruttissimi. Ha paura di prendersi l’ennesima delusione.

Poi Graziana ha detto di voler chiudere la busta, ma Domenico l’ha implorata di non farlo. Le ha promesso che si sarebbe trasferito nel suo paese e che proprio il giorno dopo aveva appuntamento per vedere una casa. Anche Maria De Filippi si è intromessa cercando di farle capire il gesto di lui. Alla fine Graziana ha scelto di aprire la busta. E si sono abbracciati uscendo insieme.

Potete rivedere questa storia e tutta la puntata sul sito di Witty TV.