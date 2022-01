Due figlie si sono rivolte a C'è posta per te per chiedere perdono al padre. Lui chiude la busta. Maria De Filippi lo riprende

C’è posta per te: Sara e Raffaella chiedono perdono al padre

A C’è posta per te sono tante le storie da raccontare e una riguarda una famiglia. Sara e Raffaella, le mittenti della posta, hanno scritto per riavere un rapporto con il padre. Con lui non hanno rapporti da 20 anni. C’era stato un riavvicinamento, ma è durato ben poco. Le due ragazze danno gran parte della colpa a Michela, compagna di Tommaso. Questi ultimi si sono fatti una vita e hanno avuto un figlio, di nome Angelo di 8 anni. Per questo entrambe hanno chiesto un chiarimento con lui e ricostruire così la famiglia.

Sia Sara che Raffaella hanno avuto qualcosa da recriminare a Michela, che avrebbe impedito alle due di potersi avvicinare a loro padre e far conoscere a loro il fratello. La storia di C’è posta per te è proseguita. Tommaso non è stato dello stesso avviso e ha avuto piuttosto di che lamentarsi, spiegando una versione dei fatti differente. Secondo l’uomo è stato lui a cercare di riportare la stabilità in famiglia, trovando un muro dalle figlie. Pare sia stato sempre lui a chiamarle e non viceversa. Lui ha detto di aver mandato anche dei soldi e il mantenimento. Le versioni tra le parti sono piuttosto discordanti tra loro.

Oltretutto Tommaso ha spiegato come in realtà non sia Michela a impedire il rapporto tra lui e le sue figlie, ma sono Sara e Raffaella le colpevoli di questa distanza e di essere state anche poco carine e di aver utilizzato dure parole nei suoi confronti. A intervenire è stata anche Michela, la quale ha spiegato di non provare fastidio inizialmente delle loro chiamate, a seguire però la cosa è stata sempre più esagerata: “Non è che non rispettano la mia nuova famiglia, non rispettano me. Michela mi ha sempre dato modo di sentirle e vederle. Sono state loro però. Se si fossero comportate diversamente io per loro ci sarei stato”.

A C’è posta per te Tommaso ha continuato a raccontare dicendo che ha chiesto a entrambe di trasferirsi da lui a Modena e che le avrebbe aiutate a trovare un lavoro e una casa. Sempre l’uomo è convinto anche che le due figlie vorrebbero una rottura tra lui e Michela. Tra l’altro Tommaso teme possano esserci ripercussioni legali ed è certo che siano lì solo per i soldi. Parole, queste, che non sono piaciute troppo a Maria De Filippi, che ha redarguito e provato a far ragionare l’uomo: “Ma una figlia a chi ca**o li deve chiedere i soldi se non al padre e alla madre?”

Quest’ultima è convinta che se tornassero ad avere rapporti, il tutto durerebbe molto poco. Sara e Raffaella, invece, hanno smentito dicendo di aver mandato diversi messaggi senza ricevere risposta e continuano a ribadire di essersi sentite abbandonate. Le parti hanno continuato ad addossarsi colpe a vicenda. Sara e Raffaella vorrebbero avere un legame con lui, anche se a distanza. Nonostante tutto Tommaso è parso irremovibile e ha deciso di chiudere la busta a C’è posta per te.

