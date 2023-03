C’è Posta Per Te, Gaetano chiede perdono al figlio Alessio

NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

C'è Posta per te

Gaetano e suo figlio a C’è Posta Per Te

C’è Posta Per Te è pronta questa sera a riservarci grandi emozioni. Una su tutte riguarda la storia di un padre alla ricerca del perdono di suo figlio. Parliamo di Gaetano, che ha inviato la posta ad Alessio. Separato e con una storia particolare alle spalle, ha rivelato di aver fatto di tutto per sé stesso e per la sua famiglia. Con sua moglie è separato dopo tanti scontri.

Il ragazzo ha accettato l’invito a C’è Posta Per Te e dato la possibilità al papà di parlare appena gli è stato chiesto se avesse voglia di sentirlo. Ma cosa è accaduto poi?

Da cinque mesi Gaetano e suo figlio hanno interrotto qualsiasi rapporto. Alessio ha chiuso con lui per un messaggio audio che ha ricevuto da suo padre. Gaetano si è arrabbiato quando ha scoperto che il ragazzo si è licenziato da lavoro. Gli ha persino detto di andare all’anagrafe e cambiare il cognome e gli avrebbe detto parole dure come “mi fai schifo”.

Dalla sua Alessio ha rivelato a C’è Posta Per Te che se ha lasciato il lavoro i motivi sono differenti: “Ho mollato perché quest’estate sono stato male, ho avuto attacchi di panico e ho preferito preservare la mia salute e non parlare”. A seguire Gaetano ha provato ad aiutarlo a cercare lavoro, nonostante tutto, ma Alessio non ha accettato. Così ha deciso di togliere il mantenimento a lui e sua moglie:

“Quest’estate è stato il periodo più brutto della mia vita. Lui non lo sa perché pensava facessi chissà quale vita. Non penso che non mi voglia bene, anzi. Ma non sa le mie fragilità, altrimenti non avrebbe fatto così. Abbiamo provato a riappacificarci con scarsi risultati. Mi è mancata la figura di padre, ma non lui. Ultimamente si è perso. Non credo che il problema sia l’incidente”.

Alessio ha apprezzato il gesto di suo padre. Preferisce risolvere privatamente la faccenda, con l’intenzione di chiudere la busta. Dal canto suo Gaetano vorrebbe quantomeno ricostruire pian piano un rapporto, facendogli una promessa davanti a tutti. A C’è Posta Per Te Alessio ha detto di volere del tempo e delle dimostrazioni: “Non è una cosa negativa, devo metabolizzare la cosa. Dimostrami le cose nel privato”.

Così Alessio ha chiuso la busta.

Seguiteci per altre news sul programma.