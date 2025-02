Due genitori, Ciro e Anna, chiedono perdono a C’è posta per te alla loro figlia Concetta, Maria De Filippi la striglia: “Pianti inutili, che piangi a fare?”.

Maria striglia Concetta a C’è posta

Torna il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 con C’è posta per te. Le emozioni dei protagonisti che si trovano davanti a riappacificazioni e confronti familiari e non solo. Maria De Filippi stasera ha raccontato la storia di due genitori che non vedono la loro figlia Concetta da 4 anni dopo che questa si è fidanzata con Giuseppe.

Il padre di Concetta, Ciro, è convinto che il ragazzo non abbia granché voglia di lavorare e ne ha spesso discusso con sua figlia per questo. Durante una lite gli ha detto di andare a farsi mantenere dal suo fidanzato e lei se n’è andata di casa.

Il gesto però, come raccontato a C’è posta per te, è stato subito motivo di pentimento da parte dei due genitori. Lei però ne ha preso le distanze. Vorrebbero ricucire i rapporti con lei, ma non mancano gli scontri. Più volte hanno provato a riavvicinarsi, ma senza successo. E da allora sono passati appunto 4 anni.

Giuseppe e Concetta hanno accettato l’invito a C’è posta per te e hanno visto i genitori in studio insieme all’altro figlio e alla fidanzata Emilia. Il padre pentito ha ammesso: “Ti ho accolto, voluto bene, ho cercato di fare il mio meglio, sono stato abbastanza duro come ogni genitore fa per la figlia. Voglio capire la situazione del non vederci con mia figlia se parte da lei o da te… Concetta, sono qua per dirti che sei tutta la mia vita”

La madre ha rivelato di essere molto dispiaciuta e ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile senza riuscire ad alzarsi dal letto. Concetta nel mentre si è fatta raccontare tutto dalla padrona di casa di C’è posta per te, per poi dire: “Loro volevano far pace con me e non con lui, se tu non accetti lui, significa che non accetti questo amore”. A sua madre ha rinfacciato il rapporto che aveva con sua mamma. Poi ha smentito entrambi sostenendo siano stati loro a cacciarla di casa.

Giuseppe dalla sua ha assicurato di non essere stato lui a convincere Concetta ad andare in studio. Successivamente Ciro ha affermato di aver provato a convincere sua figlia a restare in casa: “Prima di andartene prova un attimo a riflettere” disse l’uomo, stando al racconto a C’è posta per te.

Maria De Filippi ha provato a togliere temi come la cacciata di casa e soldi prestati, ma Giuseppe ha negato e rinfacciato tutto. Dall’altra Concetta ha ammesso di tenere a sua madre e Maria si è chiesta perché non la rivuole nella sua vita:

“Perché mi ha spezzato il cuore”, ha detto Concetta. “Io ci sono sempre stata con lei, giravo pure la faccia per lei”. Dalla sua Giuseppe a C’è posta per te ha spiegato che vorrebbe un chiarimento e avrebbe insistito affinché andasse in studio. Maria in alcuni frangenti ha perso le staffe con Concetta e suggerito alla ragazza di ascoltare sua madre, perché si è resa conto che non ha mai dimenticato il loro rapporto.

Concetta sperava che sua madre prendesse le sue difese. “Lo sai che l’ultima parola è di lui, che lui prende le decisioni”, ha detto la madre. Spesso durante il racconto Maria ha notato la ragazza in lacrime e l’ha ripresa: “Sono pianti inutili, non è morta… che piangi a fare!”

Dalla sua a C’è posta per te Concetta non ha nascosto le sue paure, mentre Ciro ha ammesso di volere accettare anche il genero per sua figlia. La ragazza però non è parsa convinta: “Pensavo di venire qua e che fosse diverso ma diverso non è… Sembra che mi fanno un piacere…”. La madre Anna ha ammesso di aver sempre detto a suo marito degli errori commessi.

Alla fine della fiera però tutto si è risolto con l’apertura della busta e un abbraccio!