Tra le storie di C’è posta per te c’è quella di Nancy che ha voluto chiedere perdono a sua figlia Rosa. Quest’ultima ferma nella sua decisione non ne ha voluto sapere e ha chiuso la busta.

C’è posta per te: la storia di Nancy

Maria De Filippi questa sera ha presentato una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie affrontate dalla conduttrice, che vedono al centro del racconto sorprese o diatribe familiari. Una di queste riguarda la storia di una madre di nome Nancy.

La donna ha scritto a C’è posta per te per la figlia Rosa, sposata con Nunzio. Lei vorrebbe rivederla dopo 4 anni. Nancy ha una relazione con Enzo e il problema di Rosa arriva nel momento in cui scoperta questa cosa, pensa che sua madre tradisca il padre scomparso nel 2019.

Nancy voleva semplicemente riprendere in mano la sua vita, ma la figlia non si è detta d’accordo e crede che debba passare più tempo con i parenti. In seguito Rosa è partita da sola dopo una discussione con la madre. Nel mentre Nancy, come detto, ha conosciuto Enzo e la gente ha iniziato a mormorare.

Inizialmente Rosa dice ai figli che la nonna non c’è più, ma vista per strada è costretta a svelare la verità. Enzo nel mentre non vuole parlare con la ragazza, anche se sta accanto alla sua compagna.

Stasera a C’è posta per te Nancy ha detto: “Ho voluto Enzo qua perché lui è il mio compago da 4 anni, non hai mai voluto conoscerlo, è un uomo che mi vuole bene. Non pretendo che abbiate un rapporto con lui, è una scelta che non rinnego”.

Enzo così come da accordi ha lasciato Nancy da sola in studio. “Io ti voglio bene, l’amore che ho avuto con tuo papà non c’entra niente con il mio comportamento di dopo”, ha provato a giustificarsi Nancy. “La tua indifferenza mi fa paura ultimamente. Prima era rabbia, io non voglio darti fastidio, voglio volerti bene e riabbracciare le mie nipotine”, ha continuato a dire. Così ha provato a fare un appello a Nunzio.

Rosa ha raccontato di avere spesso avuto bisogno di sua madre, che però non sembrava troppo interessata al lutto che stavano affrontando e le avrebbe detto: “Se stai male ci sono i dottori”.

Si è continuato a discutere e Rosa è convinta che sua madre fondamentalmente non le voglia bene. Poi a C’è posta ha lanciato un’accusa: “Io chiamavo mamma in continuazione e mi manda un messaggio ‘Sono in gita a Donnafugata’, chi moriva moriva…”.

Sempre secondo Rosa, sua madre non ha mai pensato alla scomparsa del padre. Così Maria ha chiesto in studio a C’è posta se vuole bene a sua mamma. “Adesso no, mi sento tranquilla”, ha replicato ed è convinta che non le voglia bene.

Maria a questo punto ha domandato: “E cosa è venuta a fare qua?”, “Per un tornaconto” ha risposto la destinataria della posta stasera a C’è posta per te. Sempre la presentatrice ha aggiunto: “Papà che avrebbe fatto? Non sarebbe più uscito di casa o l’avrebbe portato nel cuore uscendo?”.

Nel corso della chiacchierata a C’è posta per te Maria ha provato a far ragionare Rosa, ma inutilmente. Dalla sua la De Filippi ha provato a farle capire che sua madre ha bisogno di lei, ma non ha voluto saperne nulla. Così la conduttrice l’ha rimproverata: “Stai facendo la stessa cosa che ha fatto tua madre a te…”

Alla fine del racconto a C’è posta ha deciso di chiudere la busta, con la promessa di chiamare Maria se dovesse mai cambiare idea.