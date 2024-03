NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

C'è Posta per te

Maria e Tommaso cercano a C’è Posta Per Te il figlio Agostino, col quale non hanno rapporti da ben nove anni

Stasera nel corso della nuova puntata di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maria e Tommaso, che hanno cercato il figlio Agostino col quale non hanno rapporti da ben 9 anni.

La storia di Maria e Tommaso a C’è Posta Per Te

Anche stasera, come ogni settimana, non mancano le emozioni a C’è Posta Per Te. Nel corso della nuova puntata infatti Maria De Filippi ha raccontato la storia di Maria e Tommaso, che da 9 anni non hanno rapporti col figlio Agostino. Le tensioni iniziano quando quest’ultimo si fidanza con Debora. La ragazza tuttavia fin dal primo momento non piace a Maria, ma quando i due si fidanzano la donna accoglie in famiglia la sua futura nuora. Dopo le nozze però tra i genitori di Agostino e quelli di Debora avviene una piccola lite e così i rapporti tra i consuoceri si interrompono. Quando nel 2013 muore la mamma di Debora, Maria e Tommaso tentano di andare al funerale, senza però riuscirci. Un parente della ragazza infatti fa sapere ai due che non sarebbero stati graditi.

Poche settimane dopo come se non bastasse Debora, che nel mentre era rimasta incinta, viene ricoverata e Maria si reca in ospedale. A quel punto tra le due avviene un’apparente riconciliazione. Il pomeriggio stesso tuttavia Agostino annuncia ai genitori che non avrebbe fatto vedere loro la bambina. La lite definitiva avviene per il battesimo della piccola. Dopo 4 anni di lontananza, Agostino cerca il padre, chiedendogli di poter tornare a lavorare con lui. Tommaso però, avendo assunto nel mentre un’altra persona, gli chiede un po’ di tempo. Da quel momento i rapporti si interrompono.

Stasera così a C’è Posta Per Te Maria e Tommaso hanno chiesto ad Agostino e a Debora di mettere da parte le vecchie divergenze, voltando finalmente pagina. In studio però la coppia ha dato la propria versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto, manifestando un certo dispiacere per alcuni episodi. Agostino, dopo aver spiegato le sue ragioni, ha manifestato la voglia di voler chiudere la busta.

A quel punto Maria De Filippi ha tentato in ogni modo di sanare le tensioni tra i quattro. Dopo un lungo confronto, Agostino e Debora hanno aperto la busta e la famiglia si è finalmente riconciliata.