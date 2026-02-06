Sono stati svelati altri tre ospiti che vedremo nelle prossime puntate di C’è posta per te e a quali sorprese parteciperanno. Si tratta nel dettaglio dell’amatissima cantante Giorgia e dei due campioni della Roma, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé.

Gli ospiti di C’è posta per te

C’è posta per te ogni sabato ci riserva racconti di vita quotidiana, ma anche delle gradite sorprese che vedono protagonisti ospiti amatissimi. Nelle prossime puntate del people show di Mediaset e condotto da Maria De Filippi, vedremo tre personaggi molto apprezzati.

LEGGI ANCHE: Amici 25, i prof di canto scelgono chi escludere dal Serale e scoppia la lite tra allievi

Come rivelato da SuperGuida TV ci sarà tra tutti la cantante Giorgia, che stando ai primi spoiler ha preso parte alla proposta di matrimonio di Matteo e Martina. Quindi si tratterà sicuramente di un momento molto emozionante anche per il pubblico a casa. Ma l’ugola d’oro della musica italiana non sarà la sola.

La fonte ha spifferato infatti anche la presenza dei due calciatori della Roma, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé. I giocatori giallorossi hanno partecipato alla storia di un padre che vuole fare un regalo alla propria figlia dopo la perdita della mamma. Anche qui chiaramente non mancheranno lacrime e grande commozione, vista la delicatezza della vicenda raccontata.

Chi sono gli ospiti della puntata di sabato 7 febbraio

Per la puntata di sabato 7 febbraio chi sono gli ospiti di C’è posta per te?

Al momento non sono stati comunicati i protagonisti del consueto appuntamento con il people show.

In generale comunque non mancheranno storie familiari, liti, tradimenti e molto molto altro.

(IN AGGIORNAMENTO)

A che ora va in onda C’è posta e dove vederlo

Ogni settimana a che ora va in onda C’è posta per te? L’appuntamento con il programma di Maria De Filippi è previsto ogni sabato alle ore 21:20/21:25 circa.

Dove vederlo? Ovviamente le puntate vanno in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Contenuti sono presenti anche su Witty e i social della trasmissione.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.