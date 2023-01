NEWS

Nicolò Figini | 7 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Maria De Filippi lascia lo studio di C’è posta per te

Questa sera è andata in onda la prima puntata di C’è posta per te. La prima storia riguardava un marito che voleva dire grazie alla moglie per essergli sempre stato accanto durante i suoi momenti di difficoltà. La sorpresa, in questo caso, è stata la presenza del suo attore preferito, ovvero Can Yaman. In seguito è arrivata una madre con i figli. Lei vuole riallacciare i rapporto con la figlia Giulia. Le due non si vedono da quando la ragazza aveva sei anni. La conversazione è stata molto lunga.

Prima i mittenti hanno parlato e detto quanto vorrebbero che lei facesse parte delle loro vite. Poi Giulia ha voluto sapere cosa i tre hanno raccontato a Maria. Tutto sembrerebbe essere stato opera del padre di Giulia, il quale non ha più fatto vedere l’allora bambina alla madre. La conduttrice, quindi, le ha chiesto se volesse andare dietro le quinte con il fidanzato per discuterne. I minuti passano e non tornano. Allora Maria li va a cercare e tenta di convincerla. Lo studio cade nel silenzio più totale. Si sentono solamente i pianti della donna. Qui sotto il video.

Cosa accadrà? Rimanete sintonizzati su Canale 5 #CePostaPerTe pic.twitter.com/Eh4sZ8AEFD — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2023

Dopo quasi cinque minuti eccoli tornare davanti alle telecamere. Giulia ha deciso cosa fare. Anche se forse farà soffrire il padre e la nonna che l'hanno cresciuta, la sua intenzione è quella di rivedere e conoscere meglio la madre. Tra le lacrime la storia a C'è posta per te finisce con un abbraccio e altre lacrime.