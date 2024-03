Perché Manuel di C’è Posta Per Te indossava un guanto?

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

C'è Posta per te

Ad arrivare a C’è Posta Per Te stasera è stato Giuseppe, che ha cercato suo figlio Manuel per chiedergli perdono. In molti tuttavia si sono chiesti perché il ragazzo indossasse un guanto.

Perché Manuel indossava un guanto stasera a C’è Posta Per Te

Grandi emozioni stasera a C’è Posta Per Te. Ad arrivare in studio è stato infatti Giuseppe, che ha deciso di cercare suo figlio Manuel che non sente da ben due anni, nonostante tra loro non ci sia mai stata una vera lite. Il ragazzo tuttavia si è presentato in studio con un guanto alla mano destra. Ma perché dunque Manuel indossava un guanto? Prima di scoprirlo andiamo a vedere cosa è accaduto tra i due.

Le tensioni iniziano nel 2019, quando in un momento di sbandamento personale l’uomo inizia una relazione extraconiugale e lascia così sua moglie. Dopo due lutti importanti in famiglia, Giuseppe decide di far venire ai funerali i suoi figli, ma non la sua ex moglie, proprio a causa della presenza della nuova compagna. Dopo 10 giorni l’uomo decide di comunicare ai suoi ragazzi l’inizio della sua nuova storia e a quel punto Manuel scoppia a piangere. I rapporti tra Giuseppe e i figli tuttavia continuano, ma poco dopo esplode la bomba. A causa di problemi economici infatti Giuseppe e la sua ex moglie sono costretti a vendere la casa in cui hanno sempre vissuto. Da quel momento Manuel smette di parlare con suo padre.

Stasera così Giuseppe ha deciso di chiamare C’è Posta Per Te per chiedere scusa a suo figlio. Una volta aperta la busta però Manuel ha deciso di non far nemmeno parlare Giuseppe e ha così lasciato lo studio. A sorpresa però qualche minuto dopo Manuel ha chiesto alla produzione di poter rientrare e ha deciso di ascoltare Giuseppe. Quest’ultimo ha dunque avuto la possibilità di fare le sue scuse al figlio, che ciò nonostante ha deciso di chiudere la busta.

Il web nel mentre si è chiesto perché Manuel indossasse un guanto. Nonostante non conosciamo la reale motivazione, sul web sono partite ovviamente delle teorie. Secondo qualcuno si tratterebbe di un semplice tatuaggio. Per altri utenti invece il guanto non sarebbe altro che una fasciatura per ustioni.

La storia di Giuseppe e Manuel a C’è Posta Per Te nel mentre ha attirato l’attenzione del web e gli utenti si sono letteralmente divisi.