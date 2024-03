NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

C'è Posta per te

Massimiliano Caiazzo arriva come ospite a C’è Posta Per Te e durante la storia di Natasha e Gianluca scoppia in lacrime

Ospite a C’è Posta Per Te stasera è stato Massimiliano Caiazzo. Dopo aver ascoltato la commovente storia di Natasha e Gianluca però l’attore è scoppiato in lacrime.

Massimiliano Caiazzo arriva a C’è Posta Per Te

Ospiti d’onore stasera a C’è Posta Per Te. Ad arrivare nello studio del celebre programma di Maria De Filippi è stato infatti Massimiliano Caiazzo, senza dubbio uno dei volti più amati del momento. Il celebre attore di Mare Fuori infatti è stato testimone della commovente storia di Natasha e Gianluca, due fratelli che hanno perso entrambi i genitori. A chiamare la trasmissione è proprio Natasha, che ha deciso di inviare la posta al fratello minore per chiedergli scusa. Dopo la perdita della madre e del padre infatti la giovane donna si è lasciata andare ed è sempre stato Gianluca a tirarla su di morale.

Natasha ha così voluto fare le sue scuse al fratello per non essersi presa cura di lui e per questo motivo ha deciso di fargli incontrare Massimiliano, uno dei suoi attori preferiti. Il protagonista di Mare Fuori nel mentre ha ascoltato la storia in silenzio, ma a un tratto ha fatto emozionare il web.

Massimiliano Caiazzo è infatti scoppiato in lacrime e poco dopo ha avuto modo di abbracciare Gianluca. A quel punto l’attore, visibilmente emozionato, ha affermato: “Ho ascoltato tutta la storia, mi porto dentro una sensazione di gratitudine per averla potuta ascoltare e per poter parlare adesso con te”.

Dopo aver fatto un bellissimo discorso a Gianluca, che nel mentre ha aperto la busta e ha abbracciato Natasha, i tre hanno lasciato insieme lo studio, tra l’emozione generale.