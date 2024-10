Tutto sul ritorno di C’è posta per te in TV, da quando inizia agli ospiti in studio

Nel 2025 è atteso il ritorno su Canale 5 di C’è posta per te! La trasmissione di Maria De Filippi quando inizia? Qui di seguito risponderemo a tutte le vostre domande sulle puntate, gli ospiti e i video, così come lo streaming.

C’è posta per te quando inizia

Quando inizia C’è posta per te e quando va in onda nel 2025? Se vi state chiedendo quando fanno in TV il programma televisivo, la risposta potrebbe essere la seguente.

La trasmissione con al timone Maria De Filippi dovrebbe prendere il via intorno a gennaio 2025, ma ancora non conosciamo la data precisa. Nel 2024 ricordiamo che è iniziata sabato 13 gennaio.

Quando va in onda C’è posta

C’è posta per te quando va in onda? La trasmissione condotta da Maria De Filippi va in onda il sabato sera in prima serata su Canale 5, intorno alle 21:30 circa.

Puntate C’è posta per te

Soffermandoci sulle puntate invece, se verranno realizzate le stesse del 2024, anche nel 2025 il people show avrà ben nove appuntamenti totali.

Quando sarà l’ultima puntata di C’è posta per te? La trasmissione dovrebbe e potrebbe concludersi intorno a metà marzo nel 2025.

Gli ospiti

Come ogni anno oltre alle consuete storie tra famiglie e chiarimenti, ci saranno anche graditi ospiti a C’è posta per te. Nel 2025 secondo quanto riportato da SuperGuida TV e Amici News è prevista la partecipazione al programma di Annalisa.

Secondo le due fonti citate sembrerebbe che arriverà anche il frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino. Per quanto riguarda l’ospite sportivo, invece, è atteso l’arrivo dell’attaccante del Milan e capitano della Nazionale spagnola, Álvaro Morata.

(IN AGGIORNAMENTO)

I postini chi sono?

In queste ultime edizioni tra i postini della trasmissione abbiamo visto Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni, Giovanni Vescovo e Marcello Mordino.

Vedremo se anche nel 2025 saranno riconfermati.

Dove vedere i video e puntata intera di C’è posta

In TV e in streaming dove si possono vedere ogni puntata intera, spezzoni e video di C’è posta per te 2025? La trasmissione viene trasmessa su Canale 5 al sabato sera, come detto, ma è possibile utilizzare per l’appunto anche lo streaming.

Precisamente potete usufruire di Mediaset Infinity o di Witty TV (per entrambe è disponibile sito e app). Nelle piattaforme citate è possibile anche recuperare le puntate migliori secondo il vostro gusto personale, quelle andate in onda anche in passato e non solo.