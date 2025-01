Poche ore fa Paolo Bonolis ha annunciato la fine delle collaborazione con Lucio Presta, dopo ben 35 anni. Il manager nel mentre sembrerebbe reputare Sonia Bruganelli colpevole di quanto accaduto e tra i due c’è stato un botta e risposta social che non è passato inosservato.

Lucio Presta vs Sonia Bruganelli

Alcune ore fa, con un comunicato ufficiale, Paolo Bonolis ha spiazzato il web. Il celebre e amato conduttore infatti ha annunciato, dopo ben 35 anni, la fine della collaborazione con il suo storico manager Lucio Presta. Questo quanto si legge nella nota diramata: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”.

La notizia naturalmente nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del web. A un tratto però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. A commentare il post di Bonolis è stato proprio Presta, che ha lanciato una frecciata inequivocabile. Queste le sue dichiarazioni: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.

Sembrerebbe dunque che Lucio Presta ritenga Sonia Bruganelli responsabile della rottura con Paolo Bonolis e a quel punto gli utenti si sono letteralmente divisi. Nelle ore successive tuttavia l’ex moglie del presentatore di Avanti Un Altro ha rotto per la prima volta silenzio, replicando ai commenti a suo favore con delle semplici emoji. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Presta è intervenuto nuovamente e menzionando la stessa Bruganelli ha dichiarato: “Ridi, ridi, ride bene chi ride ultimo”.

Il botta e risposta social tra Lucio e Sonia ha ovviamente attirato l’attenzione del web e in molti si chiedono cosa succederà a questo punto. Paolo Bonolis dal suo canto ha invece preferito la via del silenzio e non sembrerebbe voler commentare l’accaduto.