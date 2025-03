Rosanna si rivolge a C’è Posta Per Te per cercare il figlio Michele che non vede da ben sei anni: cosa è accaduto

Questa sera a chiamare C’è Posta Per Te è stata Rosanna, che non vede suo figlio Michele da ben sei anni. Ecco cosa è accaduto in studio.

La storia di Rosanna a C’è Posta Per Te

Un’emozione dietro l’altra stasera a C’è Posta Per Te. Ad arrivare in studio è stata anche Rosanna, che ha cercato suo figlio Michele e la moglie Francesca, con cui non ha rapporti da ben sei anni. La donna ha raccontato di essere rimasta incinta all’età di 16 anni e che a causa di alcuni problemi con la famiglia del padre di Michele e a causa di alcune vicissitudini è stata costretta ad abbandonare suo figlio in diverse occasioni.

Nonostante in alcuni momenti Rosanna abbia avuto dei rapporti con Michele, il giovane uomo ha deciso di chiudere definitivamente con sua madre quando quest’ultima, per motivi lavorativi, si è trasferita in Francia. Michele infatti, sentendosi abbandonato nuovamente, ha voluto interrompere il rapporto con la mamma.

Stasera dunque Rosanna si è rivolta a C’è Posta Per Te per chiedere perdono a suo figlio e alla moglie Francesca, chiedendo ai due di voltare pagina e di ricominciare nuovamente. In studio non è però mancata un’accesa discussione, durante la quale Michele ha sostenuto di non aver mai avuto un vero rapporto con sua madre e ha spiegato di averle dato diverse possibilità.

Nonostante il lungo dibattito con Maria De Filippi, l’uomo ha deciso di chiudere la busta e di non riallacciare il legame con Rosanna.