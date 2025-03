Serena si rivolge a C’è Posta Per Te per cercare il fidanzato Carlo, che vede di nascosto a causa della mamma di lui

Questa sera a inviare la posta al fidanzato Carlo a C’è Posta Per Te è stata Serena. I due però, per via della mamma di lui, si vedono di nascosto.

Cosa è accaduto a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno dell’ottava puntata di C’è Posta Per Te e anche stasera non mancano le emozioni. Ad arrivare in studio è stata Serena che ha deciso di inviare la posta al fidanzato Carlo e alla mamma di lui. I due per un anno e mezzo hanno vissuto insieme a casa della signora Mariarosaria, che tuttavia non ha mai avuto grande simpatia per la compagna di suo figlio, essendo lei separata e con due figli.

Qualche mese fa, a seguito di una lite, Carlo ha però cacciato di casa Serena e così la relazione si è interrotta. In seguito tuttavia l’uomo ha ricercato la sua compagna ma a quel punto i due hanno iniziato a vedersi nuovamente di nascosto, proprio per via di Mariarosaria.

Questa sera dunque Serena, stufa di questa situazione, ha deciso di rivolgersi a C’è Posta Per Te e ha inviato la posta non solo a Carlo, ma anche a sua mamma. In studio la donna ha affermato di voler vivere la sua relazione alla luce del sole e di voler fare progetti insieme al suo compagno. Carlo tuttavia ha sostenuto di non reputarsi fidanzato con Serena e di non aver mai ricevuto pressioni da parte di sua madre. A quel punto però Maria De Filippi ha mostrato una serie di messaggi che i due i sono scambiati, nei quali Carlo sostiene di temere il giudizio di Mariarosaria.

Ciò nonostante l’uomo ha affermato di essere stato manipolato e ha così chiuso la busta.