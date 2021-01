1 C’è Posta Per Te: Alessandro conquista il web

La quarta puntata di C’è Posta Per Te ha regalato numerose emozioni. A conquistare tutti, però, c’è la storia di Maurizio che ha deciso di inviare la posta ad Alessandro, suo figlio di 18 anni. L’uomo ha rivelato di non essere il suo padre biologico ma di essersi occupato di lui a seguito della scomparsa della sua compagna alcuni anni fa.

Un momento, quello raccontato da Maria De Filippi, che ha commosso milioni di telespettatori per la dolcezza con cui Maurizio ha manifestato tutto il suo amore per Alessandro, sebbene non sia suo figlio a tutti gli effetti: “Maria io lo amo più di quanto ami me stesso“.

"Io e te ci siamo scelti tanti anni fa" Delle parole che arrivano dritte al cuore ❤ #CePostaPerTe pic.twitter.com/xkJ9nRC7Jy — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 30, 2021

Un amore smisurato quello di Maurizio per Alessandro, che ha così deciso di regalargli una serata speciale e fargli incontrare uno dei suoi idoli calcistici: Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è stato accompagnato dalla mamma Francesca Costa ed entrambi hanno speso parole davvero belle per lui: “Siete degli esempi di vita” ha detto il calciatore…

Come dicevamo la storia strappalacrime a C’è Posta Per Te ha conquistato il web. Ad attirare l’attenzione, in particolar modo, è però proprio Alessandro che sui social ha fatto molto scalpore. In tanti si sono infatti messi alla ricerca del suo account Instagram. Al momento hanno scovato il profilo (al momento privato) che il ragazzo condivide insieme alla sua fidanzata Manila e in poche ore i follower sono lievitati a vista d’occhio!

Una bellissima storia, quella raccontata a C’è Posta Per Te che ci dona un importante insegnamento: Maurizio ed Alessandro hanno dimostrato quanto alcune volte non sia necessario il legame di sangue per essere degli ottimi genitori/figli e questa storia ne è l’esempio.

E voi che ne pensate? Vi siete identificati e commossi in Maurizio ed Alessandro?